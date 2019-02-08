12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке, - Захарчук

Компания инициирует изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину.

ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке, - Захарчук
Офис ДТЭК в Киеве
Фото: Олег Гратило

Энергетическая компания ДТЭК будет инициировать изменения в правила оптового рынка электроэнергии для того, чтобы импортные поставщики имели одинаковые права и обязанности с украинскими производителями.

Об этом в ходе круглого стола в Верховной Раде накануне заявил директор по регуляторным и правовым вопросам компании Алексей Захарчук.

По его словам, ДТЭК всегда поддерживал развитие и реформу рынка электроэнергии в Украине. Поэтому, не дожидаясь старта работы новой модели рынка электроэнергии, компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях.

"Мы будем инициировать этот вопрос чтобы права и обязанности импортеров электроэнергии были одинаковые с правами и обязанностями украинских производителей", - отметил Захарчук.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

28 декабря 2018 года Антимонопольный комитет закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также