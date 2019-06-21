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​Новинский выкупил долю Пинчука в Regal Petroleum

Депутат теперь контролирует почти 83% акций.

​Новинский выкупил долю Пинчука в Regal Petroleum
Фото: 112.ua

Кипрская компания Pelidona Services Limited, которая входит в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского, увеличила свою долю в британской нефтегазовой компании Regal Petroleum с активами в Украине с 54% до 82,65%.

Об этом говорится на сайте "Смарт-Холдинга".

Сделка была осуществлена путем выкупа акций у другого крупного акционера Regal Petroleum - компании Kylestone Limited.

Regal Petroleum - основа газодобывающего направления "Смарт-Холдинга". Нефтегазовое крыло холдинга также представлено украинской компанией "Укргазвыдобуток". Pelidona Services - их материнская компания. Она на 100% принадлежит кипрской Lovitia Investments Limited, единственным владельцем которой является Вадим Новинский.

Kylestone Limited контролируется Виктором Пинчуком. В EastOne подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт сделки по продаже акций Regal Petroleum. "Мы остаемся в нефтегазовом секторе Украины, продолжим фокусироваться на развитии активов, находящихся под мандатом группы, и изучать новые возможности", - сказано в заявлении.

В 2018 году Regal Petroleum получила 54,3 млн долларов чистой прибыли. Ее основные активы - Мехедовско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения в Полтавской области.

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