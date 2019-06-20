Как мы снизили до минимума количество обращений в сервисный центр

Рынок светодиодного освещения стремительно развивается и меняется. Если еще 2-3 года назад светильники были одного вида, то сегодня уже полностью другие, как по внешнему виду, так и по внутреннему наполнению. Единственное, что остается неизмененным, - функционал.

Компания Евросвет, как производитель продукции, имеет гарантийные обязательства перед покупателями и проводит сервисное обслуживание товаров. Наши технические специалисты постоянно ведут статистику частоты обращений в сервисный центр по товарам, регионам и контрагентам. При попадании в СЦ все товары проходят осмотр эксперта для установления причины выхода из строя и мы заметили несколько закономерностей.

Во-первых, в большинстве случаев причиной выхода приборов из строя было повышенное напряжение, порой, в разы превышающее нормальное.

Во-вторых, мы заметили, что некоторые регионы обращаются чаще и многие клиенты из этих регионов за время гарантийного срока присылали свои товары неоднократно.

Тут явно была какая-то связь и мы решили провести экспертизу на месте и выехали на одно из таких предприятий.

История возникновения предохранителя PULS.

В ходе замеров показателей электросети на объекте мы нашли причину: завышенное напряжение, огромные импульсные скачки. Такие помехи в сети могут вывести из строя не только светодиодные светильники, но и любое устройство. Так и появилась идея создать универсальный предохранитель, который бы защитил приборы от всевозможных помех в сетях Украины.

Сразу после прибытия назад, инженеры компании создали прототип устройства, которое сейчас мы привыкли называть PULS. Несколько этих приборов были сразу отправлены на предприятие для проверки в “боевых” условиях. После этого обращения в сервис от них прекратились и все светильники нашего производства, подключенные через предохранитель уже год как работают исправно.

Функционал предохранителя PULS.

Этот случай дал нам понимание, что рынок нуждается в приборе защиты сети, так как часто потребитель не понимает, что устройства выходят из строя именно по причине ненадлежащего состояния сетей, а не по вине производителя. После этого предохранитель был запущен в массовое производство.

Предохранитель ЕВРОСВЕТ PULS имеет широкий функционал и защищает от короткого замыкания, от импульсных, синфазных и дифференциальных помех, радиопомех, работает в качестве молниезащиты, и обеспечивает плавный пуск устройств.

По нашему опыту, прожектора мощностью 150 Вт и выше устанавливают на промышленные объекты, где перепады по напряжению являются обыденной ситуацией. Исключением не стал и один из металлургических комбинатов, где из строя вышли порядка 15 устройств. После экспертизы клиенту был предложен ремонт устройств и замена питающих драйверов + установка предохранителей пульс и формирование запасных предохранителей на объекте. После данного обслуживания обращений от этого клиента не было, а мы приняли решение комплектовать предохранители с мощными прожекторами бесплатно.

Важно понимать, что предохранитель является как защитой, так и сигналом о неполадках. Если прибор выходит из строя, то необходимо обратиться к электрикам и выяснить причины помех в вашей сети, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Преимущества использования PULS’ов.

Уверены, что PULS необходим абсолютно каждому даже ради экономии средств.

Посудите сами, один предохранитель стоит около 100 грн и его хватит, например, на 4 светодиодные панели, стоимость которых суммарно составляет более 1500 грн. При краткосрочных скачках напряжения PULS его выровняет, а при долгосрочных - выйдет из строя, тем самым защитив все устройства, которые к нему подключены. Как правило при помехах и скачках в сети перегорают сразу несколько светильников и клиент на время сервисного обслуживания остается без света. Установка одного предохранителя пульс на линию светильников сокращает время неудобств у клиента до нескольких часов,при наличии запасного предохранителя. Рекомендуем держать в запасе пару предохранителей если не уверены в стабильности своей сети. Экономическая выгода очевидна, приобрести один предохранитель намного дешевле, чем новые светильники!

Источник статьи: https://evrosvet.com.ua/