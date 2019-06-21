"Укрзализныця" опубликовала свою стратегию на 2019-2023 годы

В ближайшее время компания разработает план мероприятий по ее внедрению.

Акционерное общество "Укрзализныця" опубликовало свою стратегию на 2019-2023 годы.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"Документ определяет стратегические направления, альтернативы и приоритеты акционерного общества "Украинская железная дорога" и видение процесса их реализации на пятилетний период. Ранее стратегию поддержал акционер общества в лице Кабинета министров", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время компания разработает план мероприятий по внедрению стратегии с указанием необходимых ресурсов, возможностей и временных рамок, а также порядок контроля реализации стратегии. Этот процесс обеспечит наблюдательный совет общества.

"Современной, эффективной, финансово надежной, технически мощной и социально привлекательной - именно такой в итоге должна стать Украинская железная дорога благодаря реализации стратегии развития компании. Изменения не наступят одновременно это системный и многоэтапный процесс, но в нем важный вклад каждого", - отметил глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

Стратегия развития компании направлена на достижение ряда целей, в частности, государством определены шесть стратегических целей, в соответствии с которыми принимаются решения и осуществляются действия по общества: обеспечение потребности страны в перевозках; улучшение финансово-экономической стабильности "Укрзализныци" и отрасли; инвестирования в модернизацию парка; повышение уровня безопасности на железнодорожном транспорте и соблюдения стандартов охраны здоровья и безопасности сотрудников в соответствии с наилучшей практики; повышение привлекательности АО "Укрзализныця" как работодателя и обеспечения потребности в квалифицированном и эффективном персонале; повышение качества управления деятельностью, прозрачности и готовности к открытию конкурентных рынков пассажирских и грузовых перевозок в условиях евроинтеграции (реформирование).

Отмечается, что при достижении стратегических целей должна быть сохранена роль железной дороги в оборонной системе страны. Стратегия интегрирована с Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года.

Миссия компании, согласно стратегии, заключается в том, "чтобы строить стабильный и успешный бизнес, который работает для поддержки и развития экономики и обеспечения благополучия Украины и сотрудников путем предоставления качественных, безопасных, надежных, эффективных, конкурентных и ориентированных на клиента услуг железнодорожных перевозок".

Реорганизация Общества, согласно стратегии, будет происходить путем трансформации из региональной структуры в бизнес-сегмента: грузовые перевозки и логистика, производство и сервис, пассажирские перевозки, инфраструктура.

В стратегии также прописана концепция реорганизации и реализации непрофильных активов компании, внедрение новой системы управления перевозками, систем управления безопасностью и улучшения уровня охраны труда, новый подход к

Со стратегией можно ознакомиться на сайте "УЗ".

Напомним, 12 июня Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" до 2024 года.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабмин решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

Также Кабмин решил переименовать "Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в "Акционерное общество "Укрзализныця".

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.