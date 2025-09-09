Rheinmetall створить «єдиний центр» для оборонних потреб Європи

Очільник компанії Армін Паппергер підтвердив плани поставок Skyranger в Україну та співпрацю з Lockheed Martin.

Генеральний директор німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер повідомив про низку ініціатив із перетворення підприємства на комплексний центр для задоволення зростаючих оборонних потреб Європи, пише Bloomberg.

Паппергер заявив, що компанія планує вийти на суднобудівний ринок і веде переговори про придбання бременської компанії Naval Vessels Luerssen. «Я впевнений, що зможемо досягти угоди найближчими тижнями», – зазначив він.

Компанія також готова постачати Україні мобільні зенітно-ракетні комплекси Skyranger і спільно з партнером Lockheed Martin виробляти ракети ATACMS і Hellfire у Німеччині. Поставки систем Skyranger на Україну передбачені від трьох до п’яти одиниць до кінця року. Планується наростити виробництво до 200 систем на рік.

«Ми хочемо створити центри управління, ракетні системи, пускові установки і системи моделювання», – сказав Паппергер. Він також наголосив, що збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів до 3 млн на рік підвищить готовність Європи до конфліктів.

Rheinmetall укладе контракт вартістю близько 500 млн євро на поставку Skyranger в Україну та продовжить співпрацю з Lockheed Martin, розширюючи виробництво ракет у своєму заводі в Унтерлюссе.

Компанія також активно розвиває виробництво сухопутної техніки та боєприпасів у Німеччині та Східній Європі, співпрацює з Leonardo SpA у сфері танкобудування та виробляє компоненти для винищувача F-35 на заводі у Веце.