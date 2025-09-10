Пані посол України в США Ольга Стефанішина розпочне повноцінну роботу цієї п'ятниці

Вона назвала одну з тем, на якій хоче фокусуватися.

Новий посол України у США Ольга Стефанішина розпочне повноцінну роботу вже цієї п'ятниці. Про це пані посол повідомила під час дискусії в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна".

Стефанішина, серед інших завдань, хоче сфокусуватися на протидії легітимізації російської присутності. Йдеться про різні прояви, зокрема – запрошення представників країни-агресора у медіа.

"Я би хотіла привернути увагу до одного акценту, який не був в контексті роботи дипломатичної служби і стає новим викликом для мене як для посла України в США. Буквально дорогою сюди я подивилася дуже компліментарну участь Кірілла Дмітрієва в прайм-таймі Fox News, який розказував про російські мінерали, про привабливість російської економіки, інвестиції", – сказала Стефанішина.

Це відбувається на тлі того, що російський посол повернувся до США, там відкриваються російські церкви. Реальність змінилася не лише в ролі США у завершенні війни, а й у легітимізації присутності Росії в Сполучених Штатах.

Вона звернула увагу, що основна мета Росії – це приховано досягнути своїх цілей. Не на публічних заходах, а ще дорогою до них.

"Зустріч в Алясці – це претекст до участі в заходах, які відбувались в Пекіні", – вважає вона.

У Пекіні, як відомо, Владімір Путін брав участь у воєнному параді і обговорював посилення співпраці і з Китаєм, і з КНДР. У США це розцінили як змову.

Будь-які домовленості, які Україна формує зараз зі США, є великими можливостями, додала Стефанішина. Аналогічно з домовленостями про мінерали, Україна хоче домовитися і про торгівлю, і про захист американських інвестицій.

"Реалізуючи кожну можливість для миру, для економіки, ми розуміємо, що х10 апетит у наших ворогів. Я хочу саме до цього привернути увагу", – сказала вона.

Стефанішина вважає, що "дипломатичний фронт відкривається на американському напрямку", і це є холодною війною.

"Ми маємо забезпечити, щоб європейські країни могли закуповувати американську зброю, американська зброя продавалась для України. Друге – маємо домовитись про гарантії безпеки", – повідомила пані посол.

Вона додала, що держсекретар Марко Рубіо у розмові з Андрієм Єрмаком підтвердив, що домовленості про гарантії безпеки вже сформовані. За словами Стефанішиної, гарантії безпеки – це вже не просто дискусії, а реальність.

Третій акцент – це американські інвестиції.