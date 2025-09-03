МЗС Румунії відреагувало на спільне фото своїх експосадовців з Путіним і Кім Чен Ином

Офіційний Бухарест утримався від участі у параді в Китаї, зокрема, через заплановану присутність диктатора РФ.

У МЗС Румунії відреагували на присутність колишніх посадовців країни на заходах у Пекіні. Експосадовці потрапили на спільне фото з російським президентом Владіміром Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, пише Digi24.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою відреагувала на фото, на якому колишні прем’єр-міністри країни Адріан Нестасе (2000-2004) і Віоріка Денчіле (2018-2019) позують разом з російським диктатором Владіміром Путіним й очільником КНДР Кім Чен Ином.

"Румунію не можуть представляти політики, яким сьогодні надали честь бути на фото поруч з Путіним", – відреагувала очільниця МЗС Румунії Оана Цою.

В МЗС Румунії додали, що Китай через румунське посольство надсилав запрошення на заходи чинним румунським топпосадовцям, проте Бухарест утримався від участі – зокрема, через заплановану присутність диктатора РФ.

"Ми абсолютно чітко обрали інший шлях – разом з Європейським Союзом і нашим стратегічним партнером, Сполученими Штатами Америки. Вони [експосадовці], у своїй приватній якості, сьогодні вирішили не представляти інтереси Румунії", – сказала очільниця МЗС.