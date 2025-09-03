Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
МЗС Румунії відреагувало на спільне фото своїх експосадовців з Путіним і Кім Чен Ином

Офіційний Бухарест утримався від участі у параді в Китаї, зокрема, через заплановану присутність диктатора РФ.

МЗС Румунії відреагувало на спільне фото своїх експосадовців з Путіним і Кім Чен Ином
Фото: Digi24

У МЗС Румунії відреагували на присутність колишніх посадовців країни на заходах у Пекіні. Експосадовці потрапили на спільне фото з російським президентом Владіміром Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, пише Digi24.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою відреагувала на фото, на якому колишні прем’єр-міністри країни Адріан Нестасе (2000-2004) і Віоріка Денчіле (2018-2019) позують разом з російським диктатором Владіміром Путіним й очільником КНДР Кім Чен Ином.

"Румунію не можуть представляти політики, яким сьогодні надали честь бути на фото поруч з Путіним", – відреагувала очільниця МЗС Румунії Оана Цою.

В МЗС Румунії додали, що Китай через румунське посольство надсилав запрошення на заходи чинним румунським топпосадовцям, проте Бухарест утримався від участі – зокрема, через заплановану присутність диктатора РФ.

"Ми абсолютно чітко обрали інший шлях – разом з Європейським Союзом і нашим стратегічним партнером, Сполученими Штатами Америки. Вони [експосадовці], у своїй приватній якості, сьогодні вирішили не представляти інтереси Румунії", – сказала очільниця МЗС.

  • У Китаї сьогодні влаштували масштабний військовий парад, приурочений до 80-річчя японської капітуляції. Серед іноземних гостей – північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і очільник Кремля Владімір Путін. 
  • На параді Китай презентував низку нового військового обладнання, зокрема ядерну міжконтинентальну балістичну ракету DF-5C на рідкому паливі, ракету для доставки гіперзвукової зброї, лазерну зброю та роботів-собак.
