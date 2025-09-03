Лідери 8 держав Північної Європи і Балтії зробили заяву на підтримку України

Лідери восьми держав Північної Європи і Балтії виступили зі спільною заявою, у якій закликали пришвидшити постачання зброї Україні та посилити санкції проти Росії та її партнерів, пише «Європейська правда».

Глави держав підтвердили «непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах триваючої незаконної агресивної війни Росії».

«Путін не хоче миру. Ми чітко побачили це протягом останніх тижнів. І ми бачили це багато разів раніше. Україна готова до переговорів. Вона готова до беззастережного і повного припинення вогню. Росія досі не взяла на себе зобов’язання щодо припинення вогню або будь-яких кроків, що ведуть до цього», – йдеться у заяві.

Лідери підкреслили, що Москва навмисно затягує мирний процес, паралельно посилюючи «жорстоке і безрозбірливе» застосування насильства, включно з ударами по цивільному населенню України.

«Росія становить довгострокову загрозу не тільки для України, але й для безпеки Європи, трансатлантичної спільноти та міжнародного порядку в цілому. Ми посилимо військову підтримку України», – наголосили підписанти заяви.

У документі підкреслили «нагальну необхідність» пришвидшити передачу зброї, боєприпасів та систем ППО. Лідери підтримали новостворену ініціативу PURL, спрямовану на фінансування пріоритетних поставок американської зброї для України, і заявили, що «не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами».

Окремо вони наголосили на важливості просування рамок гарантій безпеки, розроблених у співпраці зі США, європейськими та іншими партнерами, та підкреслили: «Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС і НАТО».

У заяві йдеться й про зростаючу військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, яка становить загрозу не лише для України, а й для глобальної безпеки: «Це також має ширші наслідки для глобальної безпеки. Якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, інші можуть піти тим самим шляхом військової агресії. Цей момент вимагає більш рішучої колективної реакції. Ми закликаємо до швидкого прийняття та суворого виконання подальших санкцій, включаючи додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто сприяє обходу російських санкцій у третіх країнах».