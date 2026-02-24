Просування росіян на Сумському напрямку стабільно немає, але вони не полишають спроб проводити штурми. Штурмові дії не такі активні, як влітку 2025-го: тоді окупанти намагалися прорвати оборону щодня, великими групами до десяти осіб.

Зараз спроби епізодичні: раз на тиждень, з перервою у півтора. Зокрема, ворог намагається використовувати погодні умови, розповів у інтерв'ю LB командир 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Павло Адаменко.

"Залучається мототехніка, снігоходи, квадроцикли. Також у піших порядках вони практично через день намагаються дрібними групами – по двоє-троє, інколи навіть по одному просочитися між позиціями якомога глибше в смугу нашої оборони", – пояснив він.

Торік росіяни втратили на Сумському напрямку близько 3600 військових. Від початку року вони провели два великі штурми: в першому втратили 42 піхотинці, в другому – 28. Також Сили оборони змогли взяти росіян у полон. Для просування ворог намагався використати метод "труби".

"Проблема для них виникла під час виходу з труби. За словами полонених, вони перебували всередині до двох діб, були дезорієнтовані та фізично виснажені. Перша група ще дісталася до лісосмуги, решта була знищена на виході. Частині вдалося повернутися назад", – сказав комбриг.

Також росіяни під час штурму використали снігоходи. Через складні погодні умови ворога виявили пізніше, але вогневе ураження провели вчасно.