СБУ заявила, що запобігла серії терактів у Києві

Йдеться про підготовку вибухів у торговельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро. 

Служба безпеки України повідомила про викриття резидента ФСБ Росії, який організовував підготовку серії терактів у столиці. 

За даними слідства, він планував вибухи у торговельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро, а також замовні вбивства публічних осіб.

За інформацією СБУ, організатор — житель тимчасово окупованого Криму, який після анексії півострова почав співпрацювати з російською спецслужбою. Він залучав до агентурної мережі знайомих із Криму, які мали українське громадянство.

Один із завербованих агентів прибув до Києва через треті країни. Йому передали координати схованки зі зброєю — пістолетом Макарова — та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв. За даними слідства, вибухівки мали бути активовані дистанційно в години найбільшого скупчення людей.

СБУ заявила, що вчасно викрила агента та задокументувала його контакти з куратором з Криму. Організатору повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України — держзрада, теракт і незаконне поводження зі зброєю.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх учасників мережі.
