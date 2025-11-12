Унаслідок атаки окупантів на Гуляйполе поранено чоловіка

Унаслідок атаки російських безпілотників на Запорізьку область поранено чоловіка.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
52-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.
Росіяни атакували fpv-дроном – чоловік отримав множинні поранення кінцівок та тулуба. Постраждалому надається уся необхідна медична допомога.
- За добу окупанти 645 рази вдарили по Запорізькій області, у Гуляполі загинула людина. Загалом надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.