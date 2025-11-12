Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Унаслідок атаки окупантів на Гуляйполе поранено чоловіка

Росіяни атакували Запорізьку область fpv-дроном.

Унаслідок атаки окупантів на Гуляйполе поранено чоловіка
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Унаслідок атаки російських безпілотників на Запорізьку область поранено чоловіка.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

52-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе.

Росіяни атакували fpv-дроном – чоловік отримав множинні поранення кінцівок та тулуба. Постраждалому надається уся необхідна медична допомога.

  • За добу окупанти 645 рази вдарили по Запорізькій області, у Гуляполі загинула людина. Загалом надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.
