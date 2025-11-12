Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Прокурор САП: в квартирі, де зустрічалися фігуранти справи "Мідас", знайшли зібрані на детективів НАБУ дані

Про це він повідомив на засіданні з обрання запобіжного. 

Прокурор САП: в квартирі, де зустрічалися фігуранти справи "Мідас", знайшли зібрані на детективів НАБУ дані
Обрання запобіжного заходу Басову
Фото: скриншот

Вищий антикорсуд 12 листопада почав обрання запобіжного заходу другому фігуранту корупційної справи в "Енергоатомі". Йдеться про Дмитра Басова – тодішнього виконавчого директора з фізичного захисту "Енергоатому". Трансляцію веде Суспільне.

Для підозрюваного просять тримання під вартою з альтернативою застави – в розмірі 45 млн 420 тисяч гривень. Прокурор зазначив, що є ризик впливу на слідство.

Під час обшуку в квартирі, де Басов зустрічався і іншим фігурантом, Миронюком, виявили довідки про співробітників НАБУ і його керівників. 

"Там є керівники Бюро, детективи з різних відділів, інші провадження", – сказав прокурор. 

Нині ВАКС обирає запобіжний захід і ексзаступнику Германа Галущенка, Івану Миронюку. Для нього просять арешт з альтернативою застави в 136 млн грн.

Корупція в "Енергоатомі" і справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. 

Підозри, за даними Схем, отримали:

  • Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карслон)

  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет)

  • виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор)

  • четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. Вчора НАБУ опублікували наступну частину аудіо з операції "Мідас", де зафіксували, що Чернишов обговорював отримання коштів через свою дружину, що фігурує на аудіо як Професор.

Галущенко нині відсторонили від посади міністра юстиції.

НАБУ і САП повідомляли, що корупційна схема діяла і в енергетиці, і в оборонній сфері. Про оборонну частину оприлюднених плівок ще не було. Однак, за даними Громадської антикорупційної ради про МО, ймовірно пов'язані з Міндічем фірми намагалися продати державі неякісні бронежилети. 
