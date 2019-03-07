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В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетом

Правоохранители уже задержали одного из нападавших.

В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетом
В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника
Фото: dfact.net

Поздно вечером, 6 марта, в Запорожье четверо неизвестных в масках, с битами и пистолетом, напали на известного активиста и правозащитника, общественного деятеля Валерьяна Горбачева, известного своей деятельностью по разоблачению преступных группировок и критике представителей власти и местного самоуправления, задействованных в преступных схемах.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что во время нападения, активист не растерялся, начал сопротивляться и применил травматический пистолет и ранив двух злоумышленников.

"Циничное нападение на известного правозащитника является ничем иным, как очередным вызовом всему обществу и правоохранительным органам в частности. Данная активизация деструктивных сил нашего региона, вероятно, связана с предстоящими выборами", - отмечают в прокуратуре.

Правоохранители уже задержали одного из нападавших и проводят первоочередные следственные действия. Дело взято на личный контроль прокурором области.

Напомним, накануне в Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссии.

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