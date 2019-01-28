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ГлавнаяЭкономикаФинансы

Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен

В Киеве показатель средней зарплаты зафиксирован в 16,5 тыс. гривен.

Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. гривен
Фото: dv-gazeta.info

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 достигла 10 573 гривен, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по ноябрь составил 14,5%, рост по году - 9,7%, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно данным Госстата, в отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 гривен. Существенно выше средних были зарплаты в секторе IТ (15518 гривен), научно-технической деятельности (15490 гривен), страховой деятельности (более 18 тыс. гривен).

В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. гривен.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. гривен по итогам 2019 года.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальная зарплата с января 2019 года в Украине составит 4170 грн, после повышения на 12,1%.

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