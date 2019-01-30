МАУ договаривается о запуске рейса Киев - Аддис-Абеба

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь".

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) получила права на осуществление полетов по маршруту Киев - Аддис-Абеба (Эфиопия).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Украинскую авиатранспортную ассоциацию.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что на данный момент пока не могут сообщить предполагаемую дату начала полетов, поскольку переговоры еще не окончены.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, с 15 января в МАУ вступили в силу новые правила провоза ручной клади.