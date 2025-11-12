Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ізраїль відкрив ключовий перехід Зікім на північ Смуги Гази для передачі гумдопомоги

Сили безпеки жорстко перевірятимуть вантажі перед в'їздом.

Ізраїль відкрив ключовий перехід Зікім на північ Смуги Гази для передачі гумдопомоги
Перехід Зікім, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що відкрив ключовий перехід Зікім до північної території Смуги Гази, щоб дозволити в'їзд гуманітарної допомоги, що надається ООН та іншими міжнародними організаціями. Саме північна територія анклаву найбільше постраждала від бойових дій.

Про це повідомляє France24.

“Сьогодні перехід Зікім відкрили для в'їзду вантажівок з гуманітарною допомогою до Смуги Гази”, – повідомили у COGAT, органі Міністерства оборони Ізраїлю, який контролює цивільні справи на палестинських територіях.

Речник COGAT сказав, що перехід тепер залишатиметься відкритим “постійно”, як і перехід Керем Шалом до південної Гази, через який основна частина допомоги перевозиться з початку війни в жовтні 2023 року.

COGAT заявив, що гуманітарну допомогу, яка надходить до Гази через Зікім, головну точку доступу до півночі Гази, ізраїльські служби безпеки жорстко перевірятимуть перед в'їздом.

  • Доставка гуманітарної допомоги до Гази ускладнюється тривалими перевірками безпеки з боку Ізраїлю та обмеженнями на ввезення великої кількості товарів. Вже після потрапляння в Газу доставка до кінцевого пункту призначення ускладнена через руйнування значної частини інфраструктури або ризик мародерства.
