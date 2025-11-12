Ізраїль відкрив ключовий перехід Зікім на північ Смуги Гази для передачі гумдопомоги

Ізраїль заявив, що відкрив ключовий перехід Зікім до північної території Смуги Гази, щоб дозволити в'їзд гуманітарної допомоги, що надається ООН та іншими міжнародними організаціями. Саме північна територія анклаву найбільше постраждала від бойових дій.

Про це повідомляє France24.

“Сьогодні перехід Зікім відкрили для в'їзду вантажівок з гуманітарною допомогою до Смуги Гази”, – повідомили у COGAT, органі Міністерства оборони Ізраїлю, який контролює цивільні справи на палестинських територіях.

Речник COGAT сказав, що перехід тепер залишатиметься відкритим “постійно”, як і перехід Керем Шалом до південної Гази, через який основна частина допомоги перевозиться з початку війни в жовтні 2023 року.

COGAT заявив, що гуманітарну допомогу, яка надходить до Гази через Зікім, головну точку доступу до півночі Гази, ізраїльські служби безпеки жорстко перевірятимуть перед в'їздом.