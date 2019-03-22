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Кличко пообещал опубликовать результаты проверки по факту ДТП на "Дорогожичах"

Маршрутный автобус вчера сбил троих людей на пешеходном переходе.

Кличко пообещал опубликовать результаты проверки по факту ДТП на "Дорогожичах"

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал быстрое и объективное расследование ДТП с тремя пострадавшими у метро "Дорогожичи". Об этом градоначальник написал на своей странице в Фейсбуке.

Кличко сообщил, что водителя задержали.

"Я искренне сочувствую пострадавшим, при жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - написал Кличко.

Напомним, вечером в четверг в Киеве маршрутный автобус №155 сбил троих людей на пешеходном переходе.

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