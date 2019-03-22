Кличко пообещал опубликовать результаты проверки по факту ДТП на "Дорогожичах"

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал быстрое и объективное расследование ДТП с тремя пострадавшими у метро "Дорогожичи". Об этом градоначальник написал на своей странице в Фейсбуке.

Кличко сообщил, что водителя задержали.

"Я искренне сочувствую пострадавшим, при жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - написал Кличко.

Напомним, вечером в четверг в Киеве маршрутный автобус №155 сбил троих людей на пешеходном переходе.