​В последнюю неделю перед выборами межведомственный штаб МВД будет работать круглосуточно

В Министерстве внутренних дел создан оперативный межведомственный штаб органов системы МВД, который начнет работу с 25 марта и в последнюю неделю перед президентскими выборами будет работать круглосуточно.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Возглавил оперативный штаб первый замминистра МВД Сергей Яровой.

"Цель создания штаба - координация между всеми подразделениями системы МВД. Для того чтобы мы понимали, что происходит, анализировали ситуацию в любом регионе страны и оперативно принимали решения для реагирования на ситуации", - рассказал Яровой.

Как отметил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, с 23 марта все окружные избирательные комиссии будут взяты под охрану. "С завтрашнего дня берем ОИК под охрану, начнут завозить бюллетени. А со следующей пятницы полиция уже начнет сопровождать бюллетени в УИК", - рассказал он.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк рассказал, что ГПСУ ожидает 2 тыс. официальных иностранных наблюдателей.

"В Украине уже прибыли 400 официальных иностранных наблюдателей, зарегистрировано 301 иностранный журналист, из которых 80 уже прибыли в Украину", - отметил он. Серватюк добавил, что пограничники также перешли на усиленный режим несения службы.

Первый замглавы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий подчеркнул, что специалисты ГосЧС проверили 100% объектов, на которых будут расположены избирательные участки. На некоторых из них были выявлены нарушения, о чем были проинформированы держатели помещений. Кроме того в день голосования на каждом избирательном участке будет организовано дежурство пожарного поста.

В Государственной миграционной службе подчеркнули, что также перешли на усиленный режим работы.

"В частности, уже в рамках операции «Мигрант» были выявлены журналисты, осуществляли провокационные действия. Сейчас по ним принимаются решения в соответствии с законодательством", - рассказали в ГМС.

Напомним, в конце февраля МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента.