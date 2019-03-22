Также есть и травмированные люди.

Фото: facebook/UA:Новини

В пятницу, 22 марта, в Чернигове прошел сильный ураган с градом.

Об этом сообщают местные СМИ и жители города в соцсетях.

Сильный ветер повалил деревья, рекламные биг-борды, а также полностью сорвал и разрушил крышу магазина строительных материалов.

Отмечается, что куски рубероида с крыши падали на припаркованные машины и на проезжую часть.

Фото: facebook/UA:Новини

Фото: facebook/UA:Новини

Как рассказал "UA Чернигов" пресс-офицер управления патрульной полиции области Виталий Копистко, за день правоохранителям поступило семь вызовов по поводу непогоды.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям оценивают последствия непогоды и отмечают, что кроме поврежденных зданий также есть и травмированные люди.

По информации облгидрометцентра, скорость ветра в Чернигове составляла от 15 до 20 метров в секунду. Такая же погода ожидается и завтра.

Напомним, 11 марта сильный ветер вынес из окон Киевского апелляционного суда часть архивных материалов.