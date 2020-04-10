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В "Слуге народа" рассказали об отборе кандидатов на местные выборы

Кандидатов будут тысячи.

В "Слуге народа" рассказали об отборе кандидатов на местные выборы
Фото: Эскандер Ганиев

Отбор кандидатов в депутаты от "Слуги народа" на местные выборы будет проходить в несколько этапов, а критерии этого отбора объявят чуть позже. Об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат Александр Качура, которого считают одним из организаторов местной кампании и который отвечает за партстроительство

"Это будет команда тех, кто занимался парламентскими/президентскими выборами, которая с нами была все это время. Это доверенные лица по всем регионам, это люди, которые занимались партийными офисами. Значительная часть будет приходить по открытому конкурсу, подавая свои анкеты и пакет документов. ...Каждый кандидат будет презентовать свою программу, чтобы видеть, насколько он разбирается в законодательстве, полномочиях местного самоуправления", - рассказал Качура.

По его словам, документы можно будет подавать онлайн. Затем они будут переданы в региональный штаб, после чего пройдут несколько этапов проверки (более тщательной, как отметил нардеп, чем была на парламентских), чтобы знать, не был ли человек замешан в коррупционных или уголовных правонарушениях.

Также кандидатов будут обучать.

"Значительная часть нашего ресурса будет направлена на обучение кандидатов, они будут осознаны, более подготовлены чем остальные", - рассказал представитель "Слуги народа".

По словам Качуры, из парламентской кампании сделаны определенные выводы:

"Мой личный вывод - все нужно делать заранее, чтобы не гнать потом в турборежиме, тогда можно избежать таких историй, как с одним нашим депутатом. Кстати, слово “турборежим” внесли уже даже в Википедию...Что касается кандидатов, их в данном случае будет не 450, а тысячи. И все нужно делать заранее, поскольку кто-то передумает, кто-то откажется от участия, должен быть кадровый запас. Мы должны всех заблаговременно проверить", - рассказал Александр Качура.

Напомним, в "Слуге народа" не планируют переносить местные выборы. Они должны состояться 25 октября.

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