Зміни до Виборчого кодексу на догоду Путіну!

Намір змінити правила проведення місцевих виборів демонструють різні сили в українському парламенті, в тому числі пропрезидентська партія. Чим ближче до виборів, тим більше охочих переписати під себе правила. Але цей текст не лише про те, які саме «новели», ким і для чого пропонуються. Народним депутатам, експертам і просто небайдужим до місцевих виборів слід знати, що буде у підсумку для України. Офісу Глави Держави теж не зайво буде знати як це нашкодить Президенту Володимиру Зеленському та хто саме і чому отримає найбільше вигод від зміни правил проведення місцевих виборів.

Фото: надано Олександром Ганущиним

Не так давно висохли чорнила підпису Президента під зверстаним «Слугою народу» Виборчим кодексом. Офіційно було оголошено про відкриті списки, а насправді документ створив закриті партійні списки на місцевих виборах, адже урахував усі бажання новітніх партфункціонерів. Ця ситуація особливо нікого не злякала, адже партійні списки поширюються тільки на вибори в обласні ради та великі міста з понад 90 тис. виборців. Решта України навпаки полегшено зітхнула, вітаючи повернення до мажоритарки. Проте відстрочення місцевих виборів, оновлення рейтингів та досвід взаємодії “парламент – уряд – місцеве самоврядування” вніс свої корективи. Почався пошук способів змінити виборчу систему, переписати правила, незважаючи на те, що де-факто виборча кампанія розпочалася, а, за європейськими традиціями, змінювати правила виборів менше, ніж за рік до голосування, є нечесним. Тому, вирішуючи дилему “Змінити не можна залишити!”, представники тих політичних сил, які хочуть переписати Виборчий кодекс, вже місяць намагаються узгодити фінальну версію трьох груп поправок до закону про місцеві вибори. Насправді, реальний слоган пропозицій краще описується фразою: «Усіх у партійне рабство!». Під усіма – мова про всіх мерів, депутатів міських та обласних рад. На повному серйозі обговорюється ідея повернутися до старої системи, яка передбачає мажоритарку виключно в сільських та селищних радах, незважаючи на те, що ця застаріла система давно суперечить логіці та духу децентралізації. Більше того, пропонується партійну систему зробити набагато жорсткішою, обмежити коло партій та встановити додаткові бар’єри, яких не було навіть у часи Януковича.

Фото: РБК

Перша група правок начебто переслідує шляхетну ціль партійної розбудови – поширити кількість громад, де депутати обираються голосуванням за партійні списки з 90 тис. до діапазону десь між 10 чи 30 тис. Таким чином, вибори на партійній основі пропонується провести не в 30 найбільших містах, як це передбачено Виборчим кодексом зараз, а в кількох сотнях. Фактично просувається ідея – відбирати депутатів навіть невеликих громад через партії, щоб начебто їх “відповідальність” перед виборцями була вищою. І хоча цей міф вже розвіяли не одні місцеві вибори, які вже проводилися на партійній основі та неодноразово засвідчили свою ефективність, тим не менше, спокуса формувати списки “з гори” залишається. Але є проблема – в партії “Слуга народу” тільки тисяча членів, тобто партійних структур партія Президента навіть після року від виборів Глави держави не наростила. То де взяти тих кандидатів у депутати навіть у великих містах? Здавалося б, зважаючи на це, а також розуміючи, що сотні весільних фотографів та непідготовлених рестораторів, «похоронять» рейтинг Зеленського, ця ідея мала бути одразу відкинута. Адже очевидно, що “Слузі народу” вигідніше та легше відібрати групу якісних кандидатів в 30 найбільших міських та в 24 обласні ради, а решту самоврядування віддати мажоритарникам, взаємодіючи з громадами через мерів, правоохоронні органи, бюджетно-податкові та інші державні механізми. Але ні, саме частина представників “Слуги народу” просуває ці зміни. Чому?

Бо “Слугам народу” підкинули ще одну ідею – пакет правок за № 2. А саме, допустити до місцевих виборів лише ті політичні партії, котрі висунуть кандидатів до місцевих рад у ⅔ областей України. Це спроба дати відповідь на запитання: де візьмуться кандидати? Важливо розуміти цей принцип не лише в контексті надвисокої застави. Більшість гравців у вигляді міських голів та сильних місцевих еліт не мають жодного продовження своїх мереж чи середовищ за межами своїх регіонів. Такі правки поставлять їх в ситуацію, що потрібно шукати своє місце в проектах з національним рейтингом. Творці цих правок потирають руки – до нас швиденько побіжать еліти, котрі бачать себе в самоврядуванні на рівні міст і областей, бо часу на створення власних майданчиків на національному рівні не матимуть. Станемо, мовляв, володарями твердих франшиз на національному рівні. Щоправда, ілюзія, що в областях Східної та Південної України всі місцеві еліти підуть проситися саме до партії влади, мала б розвіюватися даними соціологічних досліджень, та, схоже, на це не дуже зважають у правлячій парламентській партії.

І все ж норов окремих міських голів, наявність політичних груп у самому парламенті, сформованих у позапартійний спосіб, підказують, що цього може бути замало. Іншими словами, півтора десятки народних депутатів, котрі представляють різні регіони, разом із такою ж кількістю міських голів обласних центрів та великих промислових міст таки здатні. Цілком здатні скрутити дулю, віднайти ресурси і створити технічні партійні проекти, котрі матимуть і на заставу і будуть здатні напрацювати мережу кандидатів для участі у виборах у ⅔ областей країни. Тому “політичну відповідальність” пропонується закріпити не лише високою заставою і необхідністю висування тисяч кандидатів до місцевих рад. У вузькі парламентські кола “на гора” вкинуто ще одну ідею. Пропонується встановити п'ятивідсотковий бар'єр для партій не лише в конкретну місцеву раду, але й на національному рівні. Лише за умови подолання такого бар’єру за підсумками проведених місцевих виборів, кандидати від цієї партії отримають депутатські мандати. Якщо, наприклад, партія, яка балотується в якусь місцеву раду, набирає 70% голосів, але в той же час провалюється на загальноукраїнському рівні, не дотягуючи до 5%, то даремно вклалися, в місцевій раді цієї партії не буде.

І накінець, вишенька на торті, тобто ще одна ідея, яка має консолідувати всі попередні «інновації». Щоб загнати всіх у партійне рабство, пропонується висунення голів міських громад зробити лише партійним, тобто скасувати право на самовисування міських голів. Такого не було навіть в найавторитарніші часи Кучми та Януковича, але без цього попередні ідеї розсипаються. Адже, якщо залишити самовисування, то міські голови просто розставляють своїх людей в національні бренди, а самі йдуть самовисуванцями, на тому вся ідея партійного рабства розлітається.

Тобто, до проблеми, яку партію обрати, для мерів додається значно “грубша”. Бо що з того, що Вас обрали мером Конотопа, Харкова, Вінниці чи Маріуполя, якщо партія, від якої Вас було висунуто, в зведеному показнику за підсумками місцевих виборів не подолала 5% бар’єр в Україні в цілому?! Ви програли, незважаючи на те, що виграли. Те саме стосується депутатів.

Авторів такої системи правок не турбує ні антиконституційність всіх запропонованих ідей, які грубо порушують виборчі права, ні суперечність оголошеному курсу на децентралізацію, ні пастка, в яку президентська партія заганяє саму себе. Очевидно, відчувається недосвідченість осіб, які відповідають за місцеві вибори в команді Президента. Наслідки цього ми вже бачили, коли Зеленський двічі протягом однієї зими відкликав зміни в Конституцію щодо місцевого самоврядування.

Така гримуча суміш “пропозицій”, котрі мають “покращити” проведення місцевих виборів, ось-ось буде зареєстрована у вигляді законопроекту.

Кому це вигідно?

Багато політичних сил, представлених у парламенті, вважає такі “конструкції” вигідними для себе. Проте не всі політичні сили вийдуть однаковими бенефіціарами за підсумками місцевих виборів. “Слуга народу”, від якої дедалі більше розмов про “ставку не так на нові обличчя, як на компетентність і наступність”, цілком хибно вважає, що саме вона стане головним центром притягання еліт у власне стійло кандидатів на міських голів і депутатів. Дарма. Забагато розмов від очільників партії Президента про “звірку ідеологічних карт”. Задертого носа не люблять, а часу на залицянь мало - тому бажаючих буде куди менше, ніж уявляють їх технологи від “Слуги народу”. На додачу – замість ідеологічно розмитих регіональних партійних і мерських проектів у місцевих радах з’являться виразно орієнтовані фракції інших політичних важковаговиків. Бо там менше, ніж у Зе будуть церемонитися при прийнятті рішення надати чи ні політичну франшизу прохачам з місць. І, до речі, найбільший головний біль за рахунок цього процесу отримає саме Володимир Зеленський. Бо відповідальність за сотні кандидатів із зіпсованою або відсутньою репутацією, які найбільше хотітимуть стати кандидатами від “Слуги народу”, зараз є абсолютно зайвою для Президента. Але саме на Зеленського спроектується безліч прорахунків новоспечених і відібраних в організаційному хаосі “слуг” на місцях, мільйон навмисних і ненавмисних провалів і просто поганих справ у кожному маленькому містечку. Не допоможуть ніяка діджиталізація, Liftи чи праймерізи. Проблема якісного і кількісного набору непідйомна зараз до напіврозкладеної системи райдержадміністрацій, а з помічників чинних народних депутатів багато не зліпиш. Саме тому якраз “Слузі народу”, тобто конкретно Зеленському, було б вигідно залишити чинну модель Виборчого кодексу, яка передбачає департизацію виборів в усіх громадах з незначною кількістю виборців (менше 90 тис.).

Головна небезпека

Проте є і ті, хто отримують найбільший профіт з таких змін. Беззаперечним лідером будуть не “Слуги народу”, чия недосвідченість не дає їм самим розгледіти найбільшого вигодонабувача. Ним стане саме партія опозиційна платформа “За життя”. Бо вона не лише відтіснить (якщо не витіснить) представників команди чинного Президента у східних та південних регіонах. Цей 5% бар’єр на національному рівні помножений на можливості Інтеру, 112, Ньюсвану та ЗІКу зумовить притягання до ОПЗЖ еліт на місцях практично у кожному містечку та дозволить впевнено вийти в Центральну та Північну Україну. У результаті – не тільки в кожній обласній раді з’явиться фракція, що заявлятиме проросійські гасла та просуватиме відповідні ідеї, але й ціла мережа депутатських представництв у кожному місті.

А тут вже буде зовсім несолодко усім-усім. І розмови будуть вже не про загублену суть децентралізації. І не про якість носіїв самоврядування, що віддалятимуться від своєї громади і стануть вірними партійній верхівці у кожному населеному пункті.

Чи вистачить Президенту України та найближчому оточенню хисту спрогнозувати наслідки таких місцевих “виборів”? Чи здатні вони розпізнати постать головного бенефіціара?

Після суспільного сплеску навколо омріяних для Путіна змін до Основного Закону, Зеленський позадкував з “ініціативами”. Але, судячи з усьому, в Кремля є план Б - місцеві вибори. “Давайте зробимо так, щоби усі побігли до нас”, саме тому Медведчук та команда так сильно нарощують медійні ресурси.

Варто просто уявити собі склад майбутніх всіх міськрад Харківщини, Донеччини. Луганщини, Одещини та багатьох інших регіонів за такого “оновленого” закону про місцеві вибори. Президентська команда Зеленського замість того, щоб захистити мажоритарку і зробити всіх місцевих мажоритарників своєю опорою по всій Україні, цими змінами у Виборчий кодекс зробить не тільки партизацію, а перенесе всю політичну дискусію з усіма проблемами української політики в усі міські ради. Наслідки цього ми вже неодноразово бачили: і території без НАТО і ЄС, і формування ЛНР/ДНР, і висловлювання протестів “Києву, який має нас почути” тощо.

Замість висновків

Навколо перелічених пакетів правок іде безліч маневрів. Приміром, “танці з бубнами” навколо зменшення виборчої застави, якісь пілотні онлайн голосування з економією держбюджету на вибори, “димові завіси” у вигляді дискусії про зміни в Конституцію тощо. Але суть тут очевидна – гравці намагаються переписати правила виборів під себе, і найдосвідченіший гравець, якому потрібно показати національне представництво та створити партійну мережу по всій країні, тут чітко вималювався. Невже не зрозуміло, хто під ширмою партійного будівництва будує свою інформаційну та агентську мережу?

Що ж робити?

А й справді, що робити в цій ситуації місцевому самоврядуванню, коли замість обіцяної децентралізації та відкритого вибору орієнтують на партійну диктатуру? А тим, хто розуміє, хто головний бенефіціар всередині та за межами країни таких нововведень?

Історія вчить, навіть українська. Для початку нагадаю, що один з ключових елементів – суто партійні вибори міських голів намагався запровадити ще Володимир Гройсман. Це тоді, коли нишком проштовхував цю норму при складанні остаточного тексту Закону № 2831-3 «Про місцеві вибори» у липні 2015.

Монобільшість у нинішньому парламенті на чолі з Президентом України також вимушена була поступитися перед місцевим самоврядуванням і небайдужими представниками громадських середовищ у січні 2020 року. Це тоді, коли після адвокаційної кампанії проти недолугих змін до Основного Закону довелося відкликати законопроект зі змінами до Конституції України.

Зрештою, чого вартує кейс із голосуванням за Державний бюджет 2020 року. Так, це саме тоді, коли, маючи свій уряд і більшість у парламенті, не вдалося відібрати місцевий акциз у місцевих бюджетів.

Давайте спробуємо відкрити очі тих, хто за деревами не бачить лісу! Переконаний, ми маємо можливість донести всі недоліки і загрози до виборчого законодавства до тих, хто ухвалює рішення. Тим більше в ситуації, коли зміни насправді не вигідні ні Україні загалом, ні самоврядуванню зокрема, ні головам громад, ні президентській вертикалі. А ті, кому вони вигідні, насправді знаходяться в меншості, але вдало маніпулюють недосвідченістю нових очільників держави. Бо добре розуміють, що це їх останній шанс використати тренд децентралізації, загалом місцеве самоврядування та наявні місцеві еліти в боротьбі проти становлення державності!