Украина изучает новые юридические инструменты для того, чтобы "прижать Россию" для освобождения украинских военнопленных моряков. Соответствующее заявление министра иностранных дел Павла Климкина опубликовано в официальном Твиттере МИДа.

Климкин подчеркнул, что Россия играет с украинскими моряками и политзаключенными перед выборами как с "разменной монетой", несмотря на давление украинских партнеров.

.@PavloKlimkin: #Росія прагне використати наших військовополонених моряків в якості "розмінної монети" напередодні виборів в Україні. МЗС залучає всі можливі ресурси та канали задля їх найшвидшого звільнення.#FreeUkrainianPOW's pic.twitter.com/Rp7omq3eLc — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 27 лютого 2019 р.

"Хочу сказать, что мы задействовали не только официальные каналы, а все возможные церковные и другие. То есть неофициальные каналы. Все, что возможно, все, что мы имеем, все, что имеют наши партнеры, сейчас задействовано. Россия будет противиться этому, повторять свою мантру про какие-то судебные процессы, это понятно. Мы изучаем и новые юридические инструменты, как прижать Россию. У нас есть идеи. В ближайшее время вы об этом услышите, мы к этому готовимся и предупреждать Россию сегодня перед камерами, конечно, не будем", - сказал Климкин.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ в Черном море в ноябре 2018 года.

20 февраля Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.