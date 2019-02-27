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Украина изучает новые юридические инструметы для освобождения военнопленных моряков, - Климкин

Министр отказался уточнять детали нового плана по освобождению украинцев.

Украина изучает новые юридические инструменты для того, чтобы "прижать Россию" для освобождения украинских военнопленных моряков. Соответствующее заявление министра иностранных дел Павла Климкина опубликовано в официальном Твиттере МИДа.

Климкин подчеркнул, что Россия играет с украинскими моряками и политзаключенными перед выборами как с "разменной монетой", несмотря на давление украинских партнеров.

"Хочу сказать, что мы задействовали не только официальные каналы, а все возможные церковные и другие. То есть неофициальные каналы. Все, что возможно, все, что мы имеем, все, что имеют наши партнеры, сейчас задействовано. Россия будет противиться этому, повторять свою мантру про какие-то судебные процессы, это понятно. Мы изучаем и новые юридические инструменты, как прижать Россию. У нас есть идеи. В ближайшее время вы об этом услышите, мы к этому готовимся и предупреждать Россию сегодня перед камерами, конечно, не будем", - сказал Климкин.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ в Черном море в ноябре 2018 года.

20 февраля Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.

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