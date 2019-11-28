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"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование

Всему виной – земельный вопрос.

"Карпаты" написали открытое письмо мэру Львова Садовому – клуб может прекратить существование
Фото: YouTube

Львовские "Карпаты" на официальном сайте разместили открытое письмо к городскому голове Львова Андрею Садовому и депутатам городского совета.

Ветераны, тренеры, родители воспитанников футбольной школы "Карпаты" и сотрудники клуба обеспокоены ситуацией вокруг "Карпат".

"Уважаемый Андрей Иванович и городские депутаты!

Сейчас вопрос "быть или не быть?" как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать "Карпаты", зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если "Карпаты" исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек, которые занимаются в школе и Академии.

Кратко об истории вопроса. Еще с 2006 года ФК "Карпаты" ожидает передачу земельного участка вокруг стадиона "Украина" в длительную аренду на льготных условиях. Эту землю клуба в присутствии первых лиц области и государства лично гарантировал(!) Андрей Садовой. Мэр Львова озвучил обещание перед жителями города, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией.

Клуб выполнил свои обязательства полностью, на стадионе "Украина" проходили не только матчи чемпионата, но и Лиги Европы и национальной сборной Украины. Не в последнюю очередь благодаря историческим матчам "Карпат" в еврокубках, Львов получил право на проведение матчей Евро-2012, существенно повысил свою туристическую привлекательность. Кроме того, поверив обещаниям, "Карпаты" обустроили современный комплекс натуральных и искусственных полей для тренировок детей, который позже мэр назвал "незаконно построенным"(!?). А законно ли то, господин мэр, что сейчас с 17 гектаров земельного участка вокруг стадиона "Украина" осталось уже фактически 12 гектаров? Кто именно приложил к этому руку?

Прошло 13 лет - и клуб по сей день не получил обещанного. Желание получить электоральные баллы накануне мэрских выборов оказалось сильнее соблюдение слова, публично данного львовской общине. Поэтому сегодня терпению пришел конец - не имея возможности вести речь о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, "Карпаты" прекратят свое существование.

Известно, что клуб имеет четкое видение своего будущего и презентовал стратегию развития, напрямую связанную с возможностью реконструкции комплекса стадиона "Украина". Она, в частности, предусматривает:

  • Развитие инфраструктуры участка (это: чаша стадиона - ориентировочно 8 гектаров, так называемые "верхние тренировочные поля" - ориентировочно 2,5 гектара и "нижние тренировочные поля" - ориентировочно 2 гектара), что станет одним из главных центров бизнес-процессов, связанных с профессиональным спортом в регионе, любимым местом отдыха и активного досуга львовян, в общем - украшением города.
  • Компании-участники проекта получат возможность инвестировать в создание уникальной и ультрасовременной для Львова локации, которая находится, фактически, в центре города. Участие в этом проекте, кроме финансовой составляющей, принесет имиджевые преимущества благодаря постоянному участию ФК "Карпаты" в европейских кубковых турнирах.
  • ФК "Карпаты" фактически предлагает создание одного из центров экономического роста Львовщины. Это будет способствовать росту поступлений инвестиций в город, а это, в свою очередь, - новые рабочие места, рост заработной платы, увеличение потока туристов, в том числе по спортивной тематике.
  • Проект позволит бесплатно заниматься футболом тысячам детей из Западной Украины
  • Соответствие строгим требованиям финансового фэйр-плей, когда клубы будут обязаны тратить не больше, чем заработали. Минимальный бюджет клуба для регулярных выступлений в еврокубках составляет 25-30 млн долл.в год. При этом происхождение этих средств должно быть абсолютно прозрачным. В украинских реалиях такой бюджет клубы могут получить лишь одним способом - из кармана собственника, что само по себе уже противоречит требованиям УЕФА. Таким образом, "Карпаты", объединив прозрачные инвестиции всех участников проекта "Народная команда", смогут стать первым и пока единственным украинским клубом, который будет безубыточным, будет ставить самые высокие турнирные задачи и соответствовать всем критериям европейской футбольной семьи.
  • Важно, что развитие инфраструктуры будет происходить исключительно на локациях действующих стадионов, не затрагивая соседних территорий, в том числе - парка "Снопковский". Более того, заброшенный ныне парк получит все перспективы для восстановления, чтобы стать любимым местом отдыха львовян.

Вскоре депутатский корпус ЛГС будет иметь последний(!) шанс спасти "Карпаты" от небытия - принять решение о передаче футбольному клубу в долгосрочную льготную аренду земли, которая относится к имущественному комплексу стадиона "Украина". В свое время мэр Львова утверждал, что Карпаты "хотят получить полгорода". Прошли годы, и кому же принадлежат эти полгорода? Мы, львовяне, прекрасно знаем, как благодаря земельным аферам разворовывалась земля наших детей. Мы не забыли аферы с территорией завода ЛАЗ, старым ЦУМом, аферы с разворовыванием коммунального имущества, не говоря уже о многомиллионных хищениях во время подготовки к Евро-2012!

Мы хотим видеть своих детей патриотами, физически развитыми, достойными гражданами. Нам не нужна земля для строительства небоскребов. Территория стадиона нужна клубу, чтобы быть независимым и иметь стабильное будущее для воспитания следующих поколений.

Принимая судьбоносное решение для символа Львова, помните: в историю можно войти, а можно вляпаться. В противном случае, это будет ваш крест, который и нести исключительно Вам!", - сказано в письме.

Ранее "Карпаты" представили проект реконструкции львовского стадиона "Украина", который в обновленном виде будет способен принять 15-17 тыс. зрителей.

В октябре "Карпаты" выступили с публичным заявлением, в котором выдвинули идею объединится с другими профессиональными львовскими клубами - "Львовом", выступающему в Favbet Лиге и перволиговским "Рухом" в единую команду. Однако "Львов" и "Рух" не выявили заинтересованность в данном проекте.

На сегодняшний день "Карпаты" и "Львов" с 11 очками являются соседями по турнирной таблице УПЛ, занимая 10-е и 11-е места соответственно

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