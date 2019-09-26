На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток 26 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

Согласно сообщению, ротивник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотроицкого, вблизи Водяного, недалеко Марьинки и вблизи Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского.

За минувшие сутки число обстрелов на Донбассе возросло до 32. Трое военнослужащих получили ранения.