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Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Обстрел произошел еще 13 июня.

Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ
Архивное фото
Фото: police.dn.ua

Боевики обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке, которая находится в 58 км на запад от Луганска. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

“Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - говорится в отчете ОБСЕ.

Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Люди не пострадали.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения местного магазина вследствие обстрела из стрелкового оружия.

Напомним, в субботу, 15 июня, боевики на Донбассе стреляли 21 раз.

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