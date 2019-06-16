Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Боевики обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке, которая находится в 58 км на запад от Луганска. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

“Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - говорится в отчете ОБСЕ.

Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Люди не пострадали.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения местного магазина вследствие обстрела из стрелкового оружия.

Напомним, в субботу, 15 июня, боевики на Донбассе стреляли 21 раз.