На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине

Более 11 тысяч домов обесточены в результате урагана, прошедшего над западом и севером Польши в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает Польское радио.

"В субботу и воскресенье до шести часов утра пожарные выезжали более тысячи раз. Прежде всего они помогали устранять поломанные деревья, закрывали крыши, поврежденные ветром и деревьями. Больше всего вызовов было в Западнопоморском воеводстве - 367, также пожарных часто вызывали в Нижней Силезии и на Поморье", - рассказала пресс-секретарь Правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.

Владельцам домов, пострадавших от ураганов, городские власти пообещали выплатить денежную компенсацию.

Ожидается, что ураган в Польше продлится еще завтра, порывы ветра могут превышать 100 км \ час.

Тем временем украинские спасатели объявили штормовое предупреждение на понедельник, 17 июня.

"До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди. 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте ГосЧС.

Напомним, ущерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривен.