Уночі РФ атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини

У ніч на 13 грудня росіяни атакували безпілотниками Миколаїв та область. Під ударами опинилася критична та промислова інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", – повідомляє начальник ОВА.

У Миколаївському районі учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади.

Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Також внаслідок обстрілів у с. Лупареве також пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.