НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі РФ атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини

Також пошкоджені приватні будинки.

Уночі РФ атакувала критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини
Фото: Анна Стешенко

У ніч на 13 грудня росіяни атакували безпілотниками Миколаїв та область. Під ударами опинилася критична та промислова інфраструктура. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", – повідомляє начальник ОВА.

У Миколаївському районі учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами  Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. 

Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Також внаслідок обстрілів у с. Лупареве також пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
