ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1300 окупантів

Втрати РФ складають близько 1 187 780 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1300 окупантів
Фото: скриншот відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Також знищено 3 ворожі танки та 24 артилерійські системи противника.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

 

  • особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб  
  • танків  – 11 409 (+3) од. 
  • бойових броньованих машин  – 23 714 (+9) од. 
  • артилерійських систем  – 35 032 (+24) од. 
  • РСЗВ  – 1 567 (+1) од. 
  • засоби ППО  – 1 258 (+2) од. 
  • літаків  – 432 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од. 
  • крилаті ракети – 4 060 (+0) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 1 (+0) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од. 
  • спеціальна техніка – 4 026 (+2) од. 

Дані уточнюються.
