Сили оборони за добу ліквідували ще 1300 окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Також знищено 3 ворожі танки та 24 артилерійські системи противника.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб
- танків – 11 409 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од.
- артилерійських систем – 35 032 (+24) од.
- РСЗВ – 1 567 (+1) од.
- засоби ППО – 1 258 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од.
- крилаті ракети – 4 060 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
Дані уточнюються.