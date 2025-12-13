Сили оборони за добу ліквідували ще 1300 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Також знищено 3 ворожі танки та 24 артилерійські системи противника.

