Суспільство / Війна

Через нічні атаки росіян на Харківщині постраждали люди. Серед них – 5-річна дівчинка

Всього постраждали четверо.

Наслідки російських ударів на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок нічних російських ударів у Харківській області постраждали люди, зокрема п’ятирічна дівчинка.

Про це розповіли у обласній прокуратурі. 

25 травня близько 04:45 збройні сили РФ здійснили атаку по селу Петрівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік.

Крім того, 24 травня близько 22:35 російський БпЛА типу «Молнія» вдарив по м. Богодухів. Влучання зафіксовано у дах приватного житлового будинку. Гостру реакцію на стрес дістали подружжя та їхня 5-річна донька.

За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

