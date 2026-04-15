Двох помічників чинних нардепів підозрюють у причетності до схем для "ухилянтів”

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним за 16 тис. доларів США уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

Двох помічників чинних нардепів підозрюють у причетності до схем для "ухилянтів”
Помічників чинних нардепів підозрюють у причетності до схем для "ухилянтів”

Служба безпеки спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора викрила на “ухилянтських схемах” двох помічників чинних народних депутатів України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, фігуранти пропонували військовозобов’язаним за 16 тис. доларів США уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

Задокументовано, що помічники нардепів пропонували клієнтам:

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;
  • довідки про “інвалідність”;
  • фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Як встановило розслідування, після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали “з радарів”.

помічників чинних нардепів підозрюють у причетності до схем для &quot;ухилянтів”
помічників чинних нардепів підозрюють у причетності до схем для "ухилянтів”

Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» після одержання коштів. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

