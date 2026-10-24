У Глухові після російських ударів горіли багатоповерхівка та приватні будинки

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У Глухові Сумської області внаслідок російських атак загорілися багатоповерхівка та два приватні житлові будинки. Рятувальники врятували трьох людей, попередньо, ще одна людина постраждала.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Один із російських безпілотників влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Після удару зайнялися квартира та покрівля. Надзвичайники врятували трьох людей і загасили пожежу.

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Протягом дня російські війська також атакували приватний сектор міста. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення.

Через загрозу повторних російських ударів рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України