У Глухові після російських ударів горіли багатоповерхівка та приватні будинки

У Глухові Сумської області внаслідок російських атак загорілися багатоповерхівка та два приватні житлові будинки. Рятувальники врятували трьох людей, попередньо, ще одна людина постраждала.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Один із російських безпілотників влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Після удару зайнялися квартира та покрівля. Надзвичайники врятували трьох людей і загасили пожежу.
Протягом дня російські війська також атакували приватний сектор міста. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення.
Через загрозу повторних російських ударів рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.
- Раніше 24 жовтня російський безпілотник атакував ферму в Конотопському районі Сумщини, яка займається розведенням великої рогатої худоби. Загинула 31-річна працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також унаслідок удару загинули та зазнали поранень тварини.