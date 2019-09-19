WizzAir открыла продажу билетов на лето-2020

Авиакомпания-лоукост Wizz Air открыла продажу билетов на рейсы летом 2020 года. Стоимость билетов начинается от 279 гривен, сообщает пресс-служба аэропорта "Киев" (Жуляны).

Купить билеты по акционной цене можно из Одессы, Харькова и Львова через сайт или приложение перевозчика.

Также венгерская компания увеличит количество рейсов из украинских городов. По сравнению с прошлым летом будет дополнительно назначено 650 рейсов.

Летом 2020 Wizz Air откроет рейсы в Будапешт из Львова и Харькова. Ожидается, что в течение летнего сезона в 2020 авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. больше посадочных мест, чем в 2019 году.