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Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле

Ряд европейских стран настаивают, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил новые выборы президента.

Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле
Николас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, 3 февраля, передает Немецкая волна.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. В интервью CBS глава Белого дома добавил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.

2 февраля о поддержке лидера оппозиции заявил первый высокопоставленный представитель армии - генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес Родригес.

Ряд европейских стран, включая Германию и Францию, настаивают на том, чтобы Мадуро до 4 февраля объявил об организации в стране новых выборов президента. В противном случае европейские державы угрожают также признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.

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