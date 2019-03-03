Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
ГлавнаяПолитика

МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму

Ведомство обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму
Архиепископ Климент
Фото: pomisna.info

Министерство иностранных дел обеспокоено сообщениями о задержании на оккупированном полуострове архиепископа ПЦУ Климента и заявляет о религиозных притеснениях. Об этом написала пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", – говорится в сообщении.

"Настоящие притеснения религиозных свобод и прав верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - написала Зеленко.

Архиепископа Климента задержали 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также