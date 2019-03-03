Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
Тимошенко пообещала вернуть вклады Сбербанка СССР в случае победы на выборах
Неуд по всем пунктам
Неуд по всем пунктам
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
Зрадник чи цап-відбувайло: чому затримали колишнього керівника Генштабу Заману
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Дмитро Гнап: «Потрібно успішно завершити президентську кампанію. Це найголовніше»
Жванецкий получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством
Жванецкий получил от Путина орден за заслуги перед Отечеством
ГлавнаяПолитика

Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе

Он планировал посетить суд в деле политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе
Архиепископ Климент
Фото: pomisna.info

Российская полиция задержала архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Задержание произошло на автовокзале Симферополя 3 марта. Об этом сообщает сайт Pomisna.info.

"Последние сведения о нем - что его везут в Киевское районное отделение полиции", - говорится в сообщении.

Архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить суд в деле политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

По состоянию на 12:15 по киевскому времени связи с задержанным нет.

Ранее архиепископ Климент неоднократно выступал в защиту украинских политузников в России, а также обращался к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова, Володмира Балуха и других политзаключенных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также