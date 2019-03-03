Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе

Он планировал посетить суд в деле политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Российская полиция задержала архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Задержание произошло на автовокзале Симферополя 3 марта. Об этом сообщает сайт Pomisna.info.

"Последние сведения о нем - что его везут в Киевское районное отделение полиции", - говорится в сообщении.

Архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить суд в деле политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

По состоянию на 12:15 по киевскому времени связи с задержанным нет.

Ранее архиепископ Климент неоднократно выступал в защиту украинских политузников в России, а также обращался к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова, Володмира Балуха и других политзаключенных.