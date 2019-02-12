Передвиборна програма Віктора Бондаря

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ БОНДАРЯ ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВІДРОДЖЕННЯ!

28 років Незалежності України. 28 років втрачених надій!

Україна разом з незалежністю отримала неймовірний промисловий, енергетичний, транспортний, транзитний, освітянський і науковий потенціал. На жаль, замість моделі процвітання, потужного зростання економіки і підвищення добробуту населення влада запропонувала нам політику пограбування людей і держави.

Нас 28 років використовують, обкрадають і знищують. Нам 28 років нав’язують аграрно-сировинну модель розвитку економіки, що притаманна найбіднішим країнам світу.

Моя мета – відродження України як сучасної економічно розвиненої держави, в якій кожен громадянин буде щасливим та почуватиметься комфортно і безпечно.

Відродження транспортного, енергетичного, промислового, авіаційного, космічного потенціалу України. Реалізація масштабного державного будівництва дорожньої інфраструктури, реконструкція морських портів, аеропортів, будівництво надсучасних енергетичних і промислових об’єктів.

Запуск потужних програм радикального збільшення видобутку нафти й газу на території країни. Повний енергоаудит і зниження тарифів для населення й промисловості. Впровадження трирічної надпотужної програми енергозбереження.

Повна перебудова державної пенсійної системи. Мінімальна пенсія має повністю задовольняти потреби пенсіонерів у продуктах харчування, лікуванні, сплаті тарифів на послуги ЖКГ та інших економічно та соціально обґрунтованих запитах.

Скорочення кількості й чисельності правоохоронних органів. Цілковита заборона на їх втручання у підприємницьку діяльність.

Політика державної підтримки розбудови та модернізації української промисловості.

Повна підтримка молодіжних програм будівництва житла, кредитування, молодих сімей, збільшення народжуваності, отримання освіти, медичного забезпечення, повернення молоді на батьківщину та отримання перших робочих місць.

КОНКРЕТНІ ДІЇ

1. Забезпечення зростання міжнародного авторитету України

визначення пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики виключно з огляду на інтереси самої країни і громадян України, вирішення питання вступу до будь-яких військово-політичних блоків лише через всеукраїнський референдум;

перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС з метою збільшення експортних квот для українських товаровиробників та визначення механізмів максимального захисту внутрішнього ринку;

перегляд умов співпраці з МВФ на користь стимулювання розвитку економіки, кредитування промисловості й підтримки виробництв, а також поетапне підвищення заробітних плат і пенсій, зниження тарифів на газ та комунальні послуги.

2. Запровадження нової моделі управління країною

скорочення чисельності народних депутатів у Верховній Раді України до 250 осіб;

скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів, а також запровадження дієвого механізму імпічменту Президента та механізму відкликання народного депутата з ініціативи виборців;

скорочення на 50% видатків на утримання Президента, Верховної Ради, Кабміну та усіх центральних органів влади.

3. Забезпечення розвитку промисловості як ключової умови побудови конкурентоспроможної економіки

створення Міністерства промислової політики, яке відповідатиме за формування стратегії промислової політики та відродження промисловості;

збереження і розвиток високотехнологічних і наукоємних виробництв, конкурентоспроможних на зовнішніх ринках. Промислові гіганти, такі як «Південмаш», «Авіант», «Турбоатом», «Мотор-Січ», «Зоря-Машпроект», повинні отримати спеціальний статус національного надбання і особливі можливості для розвитку;

формування пакету державних замовлень і забезпечення пріоритетних закупівель продукції української промисловості для ключових галузей економіки України (локомотиви і вагони для «Укрзалізниці», турбіни та інше енергетичне обладнання, літаки для потреб Міноборони і цивільної авіації тощо);

непряме субсидування національних експортерів, насамперед тих, хто виходить на зовнішні ринки з унікальною продукцією;

скасування ліцензій і дозволів у країні на 75%;

забезпечення високої ємності внутрішнього ринку за рахунок активної соціальної політики, ухвалення Державної програми зайнятості;

звільнення від земельного податку ділянок, на яких розташовані соціально-культурні об’єкти промислових підприємств (стадіони, будинки культури тощо) та скорочення на 50% земельного податку з ділянок, на яких розташовані виробничі потужності підприємств;

звільнення від митних зборів і ПДВ обладнання для технологічного переоснащення і будівництва нових промислових підприємств, а для підприємств, що створюють нові виробництва і понад 300 робочих місць, – зниження на три роки ПДВ до 7% і податку на прибуток до 5%;

компенсація промисловим підприємствам за кожні сім років діяльності річного фонду заробітної плати працівників на оновлення обладнання.

4. Реформування фіскальної системи та зниження податкового навантаження

поетапне зниження податку на доходи фізичних осіб до 10% та обмеження сукупного оподаткування заробітних плат до 15%;

ліквідація з 1 січня 2020 року усіх структурних підрозділів МВС, СБУ, Генпрокуратури та інших правоохоронних органів (крім профільних структур – Податкової та Митної служб і Служби фінансових розслідувань), що здійснюють перевірки господарсько-економічної діяльності підприємств;

дозвіл місцевим громадам надавати податкові пільги та інші стимули неподаткового характеру на термін до п’яти років для нових виробництв, створених на відповідній території;

на першому етапі повний перегляд і з 1 січня 2020 року впровадження податкової системи, в основі якої буде ПДВ на рівні 12% і податок на прибуток підприємств на рівні 15%;

на другому етапі з 1 січня 2023 року переведення податкової моделі країни на сінгапурську модель оподаткування, що передбачає універсальний податок на продаж (GST) з єдиною ставкою в 7%, податок на прибутки корпорацій (СІТ) з прогресивною ставкою від 8,5% до 17% та податок на доходи фізосіб (PIT) з прогресивною ставкою з 3,5% до 20%.

5. Енергетична політика та підвищення енергоефективності

збереження ядерної генерації, зокрема, завершення будівництва 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС; відновлення будівництва 5-го і 6-го блоків Рівненської АЕС, створення замкненого ядерного циклу;

запровадження прозорих механізмів вільного доступу інвесторів до ринку видобутку нафти та газу, спрощення умов ліцензування та запровадження мораторію на збільшення рентних платежів;

продовження програми «теплого» кредитування із спрямуванням щорічно до 5% бюджету країни на заміну вікон, котлів, системи опалення у державному, комунальному і приватному секторах;

стимулювання енергонезалежності місцевих громад через часткову компенсацію (до 70%) витрат на створення власної енергогенерації.

6. Розвиток інфраструктури, транспорту і будівництва

упродовж трьох років вихід на щорічний капітальний ремонт 12 тис. км доріг та будівництво не менше як 1000 км нових доріг у рік;

забезпечення фінансування дорожньо-ремонтних робіт в обсязі не менше як 10% видатків бюджету (що становитиме понад 100 млрд грн щорічно);

відрахування з кожної АЗС до місцевих бюджетів на ремонт і утримання місцевих доріг до 10% від вартості проданого пального;

завершення інфраструктурних довгобудів – мосту через Дніпро в Запоріжжі та Подільсько-Воскресенського мосту в Києві;

вихід упродовж трьох років на ремонт не менше як 800 км залізничних шляхів щороку (нині – близько 300 км);

запровадження державної підтримки будівництва 20 інфраструктурних об’єктів загальнодержавного масштабу, що забезпечать додаткове створення не менше як 10 тис. робочих місць у рік;

ухвалення стратегії розвитку морських портів України та програми відновлення кораблебудування під державне замовлення;

відновлення виробництва літаків Ан-148 і Ан-140 через організацію державних закупівель не менше ніж 25 літаків у рік упродовж п’яти років.

7. Запровадження прозорої кредитно-фінансової політики

зниження облікової ставки НБУ до 5% з перспективою її подальшого зниження до рівня аналогічного показника Європейського центробанку;

запровадження механізму надання довгострокових (до 15-25 років) державних кредитів на будівництво і розвиток промисловості, енергетики, підтримку сільськогосподарських товаровиробників за відсотковою ставкою не більше як 3-7% у рік;

відновлення довіри до банківської системи, зокрема, через підвищення сум відшкодування вкладів у неплатоспроможних банках до 1 млн грн;

відновлення програми забезпечення доступним житлом та житлом для молоді, з рівнем фінансування іпотеки не менше як 5 млрд грн у рік.

8. Стимулювання розвитку аграрного сектору та підвищення якості життя селян

збереження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, допоки не будуть створені умови для відкриття ринку;

захист на законодавчому рівні прав селян і фермерів на землю, ухвалення антирейдерського закону та обмеження терміну оренди землі 25-ма роками;

запровадження потужних програм державного кредитування під 3-7% річних на 10-15 років для будівництва підприємств зі зберігання та переробки продукції сільського господарства й харчової промисловості (холодильників, елеваторів, плодоовочевих баз);

запровадження спеціальних програм державного співфінансування будівництва об’єктів соцкультпобуту в сільській місцевості.

9. Підвищення рівня соціального захисту та якості охорони здоров’я

скасування загальнообов’язкового підвищення пенсійного віку, запровадження механізму добровільного подовження віку виходу на пенсію зі збільшеним удвічі коефіцієнтом врахування понаднормативного стажу;

підвищення соціальних норм на житлово-комунальні послуги при розрахунку субсидій;

збільшення розміру допомоги у зв’язку з народженням дитини: на першу дитину – не менше як 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, на третю та кожну наступну дитину – 120 тис. грн;

відновлення безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для дітей-сиріт, учнів із малозабезпечених сімей;

запровадження системи медичного страхування;

забезпечення упродовж трьох років капітального ремонту та закупівлі медичного обладнання для п’яти лікарень обласного рівня у кожній області, а також запровадження п’ятирічної програми реконструкції усіх районних лікарень;

створення всеукраїнського єдиного медичного кластеру, який об’єднає усі провідні науково-практичні профільні медичні інститути і на базі якого будуть створені надсучасні медичні заклади;

підвищення утричі рівня усіх соціальних виплат та інших соціальних гарантій для чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, військових пенсіонерів, воїнів АТО та їхніх сімей.

10. Розвиток освіти, культури, туризму, спорту і духовних цінностей

скерування на ремонт і переоснащення шкіл та дошкільних освітніх закладів не менше як 5% від загального обсягу видатків держбюджету щорічно;

запровадження нової державної програми будівництва та капітального ремонту тренувальних баз за усіма визнаними в Україні 52 олімпійськими видами спорту;

будівництво протягом п’яти років у кожному обласному центрі по одному льодовому Палацу спорту для найбільш поширених олімпійських видів спорту, а в кожному районному центрі – футбольного поля із розрахунку одне футбольне поле на 10 тис. мешканців;

ремонт та реконструкція усіх вуличних спортивних майданчиків у містах і селах, збільшення обсягів видатків із бюджетів усіх рівнів на розвиток фізкультури і спорту в 2-3 рази;

створення умов для розвитку курортів, санаторіїв, водолікування, «зеленого» туризму, а також нових робочих місць у цій сфері;

надання права сільським громадам за рахунок власних бюджетів розвивати «зелений» туризм, а також запровадження податкових пільг та преференцій для тих, хто надає такі послуги;

популяризація у суспільстві моральних цінностей традиційної української родини.

ПОВЕРНЕМО УКРАЇНІ МАЙБУТНЄ!