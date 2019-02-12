Передвиборна програма Інни Богословської

ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ БОГОСЛОВСЬКОЇ ІННИ

ПРЕЗИДЕНТ СТАНЕ ВЗІРЦЕМ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ

Я, Інна Богословська, впевнена, що Президент України, як гарант Конституції має бути безпартійним та представляти інтереси українського народу, а не окремих партій. Я скличу Віче народу українського та буду спиратися на нього, громадські організації та активних громадян. Моя мета – досягти народовладдя, прямої демократії та ліквідації олігархічних партій.

Я, Інна Богословська, як Президент України, гарантую, що займатиму посаду Президента України лише один строк. Протягом цього строку будуть зруйновані існуючі корупційні системи, знищена можливість узурпації влади та створені умови для реальної електронної демократії.

Я, Інна Богословська, працюватиму на те, щоб ви, громадяни України стали заможними та захищеними.

Я, Інна Богословська, визнаю себе найнятою на службу Громадянами України і організую прозорі і офіційні стосунки органів влади, зокрема Президента України та його Адміністрації, з громадянами. Президент України зобов’язаний мешкати в резиденції Президента під публічним наглядом, користуватися виключно державними засобами зв’язку та листування з фіксуванням технічними засобами життєдіяльності Президента України.

ЯКА ОБОРОНА КРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧІТЬ НАШІ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА СПОКІЙ

Наша система безпеки буде збудована на базі: професійної та резервної армій, а також територіальної громадської оборони.

Професійна армія України має будуватись за стандартами НАТО, мобілізація молоді, непідготовленої до сучасної війни не проводиться.

Добровольці та військові, що захистили країну від російської агресії, мають бути звільнені з тюрм.

Забезпечити прийняття закону про зброю. Вільні люди мають мати право володіти зброєю.

Відмова від будь-якої військово-політичної співпраці з Росією до звільнення Донбасу і Криму.

Звільнення окупованих територій Донбасу за допомогою миротворчих сил ООН.

Повернення Криму через побудову нової системи безпеки та контролю у Чорноморському регіоні разом з країнами чорноморського регіону.

ЯКА ЕКОНОМІКА ЗРОБИТЬ НАС ЗАМОЖНИМИВ економіці ми чинимо так, як вигідно Україні, а не зовнішнім гравцям.

Завдання Президента в сфері економіки: безумовний захист права власності, впровадження найнижчих податків в Європі, державна підтримка інноваційної економіки, введення базового доходу громадян, введення вільної конкуренції та жорсткого антимонопольного контролю.

Жорстке покарання рейдерів та шахраїв. Повна свобода бізнесу при обов’язковому страхуванні бізнесом відповідальності перед третіми особами.

Впровадження системи оподаткування, при якій в Україні будуть найнижчі податки в Європі: 10% – податок з продажів, 10% – на всі види доходів фізичних осіб, ліквідація ПДВ, акцизи на тютюнові та алкогольні вироби та предмети розкоші, рента на надра та корисні копалини.

Впровадження обов’язкового базового доходу громадян України за рахунок рентних платежів за використання землі, надр і корисних копалин та орендної плати за використання сільськогосподарських земель.

Ми забезпечимо енергонезалежність України та жорсткий контроль над природними монополіями. Ціна на газ та вугілля буде складати середню ціну між ціною власного видобутку та ціною імпорту. Це дозволить суттєво зменшити тарифи для населення та вартість енергоносіїв для промисловості.

Державна підтримка промисловості 4.0, високотехнологічних галузей, сільського господарства та військово-промислового комплексу, фундаментальної та прикладної науки.

Реалізація масштабних державних інфраструктурних проектів, що дозволить створити велику кількість робочих місць та повернути в Україну трудових мігрантів та заробітчан.

Розвиток ІТ-технологій та інфраструктури для формування в Україні інформаційного суспільства – суспільства знань. Забезпечення 100% покриття території країни сучасною системою зв’язку 5G та вище.

Розвиток “срібної” економіки – ринків праці, товарів та послуг для людей віку 45 і більше.

ЗЕМЛЯ ТА УКРАЇНСЬКЕ СЕЛОЗемля для України - такий же ресурс, як нафта для нафтовидобувних країн. Ми не можемо розглядати сільськогосподарські землі як товар та маємо створити ринок оренди цієї землі. Ми створимо достовірний кадастр земель з розміткою реальних наділів.

Держава буде чітко регламентувати і контролювати правила експлуатації, очистки, відтворення землі та ціноутворення на оренду.

Створення Національної Аграрної біржі, щоб стати господарями результатів сільськогосподарського виробництва.

Створення Національного Земельного Фонду, який буде викупати землю у тих, хто хоче її продати. Ліквідація монополій у сільському господарстві.

Буде збережено багатоукладність українського сільського господарства: великі господарства, фактично сільськогосподарська промисловість; фермерські господарства, як основа сільськогосподарських соціополісів об’єднують навколо себе нові громади; домашнє сільгоспвиробництво, яке зберігає уклад і філософію життя на землі, створює самозайнятість громадян на селі.

ЯКІ ФІНАНСИ ПРИСКОРЯТЬ НАШ РОЗВИТОК

Гривня, а не долар – наш інструмент досягнення економічного розквіту.

Вартість грошей в Україні буде не вище вартості грошей на ринках, з якими ми працюємо, а значить кредити будуть доступними.

Безвідсоткові кредити на освіту та медичні послуги.

Державні інвестиції в гривні в розвиток інфраструктури та інноваційні проекти. Повернення довіри і залучення в економіку валютно-грошових запасів населення.

План погашення зовнішніх кредитів і перегляд політики зовнішніх запозичень.

Списання заборгованості по валютних кредитах громадян за програмою, що буде враховувати відповідальність Національного банку України, комерційного банку-кредитора та громадянина.

ЯК МИ ЗУПИНИМО ЗНИЩЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Кожен громадянин є співвласником природних копалин, земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів України, інтелектуальної власності, культурної та історичної спадщини, доходи від яких будуть розподілені між всіма громадянами України.

Розширення використання альтернативних джерел енергії. Масове впровадження технологій енергозбереження.

Запровадження обов’язкових стандартів очищення промислових викидів та відходів. Впровадження державних програм переробки сміття в інноваційний спосіб та якості питної води.

Жорстке покарання за вирубку лісів та забруднення водойм.

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ ТА НАУКУ ВІДКРИЮТЬ НАМ ШЛЯХ ДО СВІТУ

Почнемо з того, що навчимо вчителів та викладачів сучасним формам та методикам навчання. Значно підвищимо зарплати вчителів та викладачів, які опанують нові практики та підходи до навчання.

Створення шкільних округів, як центрів спілкування громад. Автономія університетів. Реорганізація університетів у центри розвитку освіти та науки.

Впровадження системи безперервної освіти дорослих.

Впровадження нових концептуальних та архітектурних форм дитячих садків і шкіл: відкритий простір, навчання комунікації, креативності та дослідництву.

Участь та фінансування глобальних наукових проектів на принципах приватно-державного партнерства. Звільнення від податків витрат на запроваджений науковий продукт.

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ У РОЗМАЇТТІ

Культуру України визначають її коріння та 135 народностей, які проживають в Україні. Багатокультурність – це ресурс для побудови спільного щасливого майбутнього. Державні інвестиції в українські кіно, літературу, театр, музику, архітектуру і живопис.

Я буду робити все для створення української політичної нації. Українська політична нація – це нація, у якій кожен громадянин України, незалежно від крові та походження, – українець.

Українська мова – державна, мова національної ідентичності української політичної нації. Мовна політика держави має забезпечити великі інвестиції в розвиток сучасної української мови, а також забезпечити вивчення мов міжнародного спілкування: англійської та російської.

Забезпечення рівності громадян України незалежно від статі, мови спілкування, релігійних переконань, статків, національності, партійності, сексуальної орієнтації, соціального статусу тощо.

Збереження культурних цінностей і історичної спадщини України, побудова туристичної галузі України.

ЯК МИ СТАНЕМО ЗДОРОВОЮ НАЦІЄЮ

Перше завдання – провести безкоштовну диспансеризацію населення з метою перевірки стану здоров’я громадян. Державна політика в сфері медицини буде сфокусована на профілактиці та ранньому діагностуванні. Страхову медицину буде введено на базі електронного перепису населення та даних диспансеризації.

Безкоштовними будуть: народження дитини, ургентна допомога, перше звернення в лікарню, лікування дітей дошкільного віку, лікування туберкульозу, гепатиту, онкології, гострої ниркової недостатності, орфанних захворювань та інших захворювань, які потребують надвисоких витрат.

Здоровий спосіб життя та створення відповідної інфраструктури для спорту й активного відпочинку – зона спільної відповідальності держави та громад.

Держава має опікуватися дітьми і людьми похилого віку, а всім працездатним надати максимальну свободу в підприємництві та продуктивній праці.

Мінімальна пенсія на рівні прожиткового мінімуму.

Перерахунок споживчого кошика до реального рівня споживання.

ЩО НАС ЗАХИСТИТЬ ВІД БЮРОКРАТІЇ: ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

Запровадження електронного урядування, яке забезпечить швидке отримання громадянином державних та муніципальних послуг без фізичного контакту з чиновником.

Побудова єдиної системи децентралізованого контролю за всіма державними і місцевими електронними реєстрами, яка виключає можливість незаконного внесення змін та корупції.

Проведення електронного перепису населення. Ми маємо визначитися: скільки нас, хто ми та що маємо зробити, аби Україна розквітла.

Бюджет кожного державного органу та всі рішення органів державної і місцевої влади повинні бути в публічному он-лайн доступі. Начало формыКонец формы

ЯК ПОДОЛАЄМО КОРУПЦІЮ

Нові правила життя в Україні передбачатимуть мало правил. Але ці правила будуть однакові для всіх та жорстко контролюватись. Відповідальність за злочини буде незворотною.

Призначення громадянина на всі без виключення публічні посади буде відбуватися за результатами відкритих публічних конкурсів. Будь-який громадянин, обраний на публічну посаду, буде зобов’язаний надати добровільну згоду на те, що по відношенню до нього можуть проводитися оперативно-розшукові дії без санкції суду протягом 2-х років з моменту призначення.

Публічна особа, яка надала недостовірну інформацію в декларації про доходи, підлягає кримінальній відповідальності і забороні на професію.

Буде введено пряму майнову відповідальність державних службовців за збиток, який завдано інтересам громадян його незаконними діями або бездіяльністю.

ЯК ЛІКВІДУЄМО ПОЛІТИЧНУ КОРУПЦІЮ

Сучасні українські політичні партії не є партіями по суті та є джерелом тотальної корупції в державі.

За підтримки Віче народу українського буде прийнято новий закон про політичні партії, що буде передбачати цінності, програму, реальне членство та прозоре фінансування. Будуть змінені закони про вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування: ліквідований прохідний бар’єр, введено обмеження на фінансування виборчої кампанії, заборонена політична реклама та введені обов’язкові політичні дебати. Місцевим депутатом має бути активний громадянин, а не партійний функціонер. Нові закони будуть передбачати процедуру відкликання депутатів усіх рівнів, а також Президента.

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИМО ДОСТУПНІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ

Громади будуть обирати мирових суддів, які розглядатимуть всі дрібні цивільні, кримінальні та адміністративні справи на території громади. Мирові судді будуть обиратися строком на 2 роки. Саме ці судді стануть новим резервом для суддів вищих рівнів.

Судді середньої ланки будуть призначатися строком на 5 років. Судді вищого рівня будуть обиратися на довічний строк. Буде відмінено недоторканність суддів та введено обов’язкову публічну звітність про статки.

Суд присяжних забезпечить правосуддя по справах щодо тяжких злочинів.

Буде ліквідована монополія адвокатів на захист в суді, крім кримінальних справ. Доступність до правосуддя особи, права якої порушені, буде гарантовано відсутністю оплати мита по справах щодо захисту порушеного права.