Передвиборна програма Ольги Богомолець

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Богомолець Ольги Вадимівни

Наша країна хвора. Симптомів багато – корупція, брехня, популізм, невігластво.

А головний серед них – несправедливість. П’ять років поспіль люди слухають порожні обіцянки і розповіді про перемоги та досягнення. Насправді ж за цей час ми впритул підійшли до краю соціально-економічної та демографічної прірви.

Усі дії влади, які гучно називають рішучими «реформами», спрямовані на економію коштів на життях людей. Проте кому вони будуть потрібні, якщо зовсім скоро в Україні не залишиться українців? Якщо не виправити цю тенденцію, наша нація зникне через 180 років.

Чи це привід опустити руки? Звичайно ж – ні! Потрібно продовжувати боротьбу і робити свій вибір. Або йти за гаслами, під якими збагачуються олігархи та імітуються реформи. Або розбудовувати справедливу країну, де захист свобод і потреб людини стане головним критерієм розвитку.

Я завжди вбачала своїм завданням збереження життя і здоров’я людей та побудову в Україні ефективної системи охорони здоров’я і соціального захисту. Я – нова людина у Верховній Раді, але за ці роки у парламенті отримала великий досвід боротьби з кулуарними домовленостями, корупцією та відвертим супротивом змінам, від яких залежить життя українців. Цінності, за які гинули українці під час Революції Гідності, не стали пріоритетами влади, а система управління державою потребує повного оновлення.

Я, Ольга Богомолець, іду в Президенти, щоб стати гарантом свободи, справедливості і безпеки для кожного громадянина України, незалежно від його національної приналежності.

Фундаментом функціонування нашої багатонаціональної та мультикультурної держави стане не черговий пакет реформ, а ідеологія соціально-ліберального розвитку, де держава жорстко контролює і фінансує освіту, охорону здоров’я, безпеку і податки, а економіка стає вільною, ринковою. Без цього побудова заможної і водночас справедливої європейської країни – неможлива.

Як майбутній Президент, я забезпечу справедливе врахування свобод і потреб усіх громадян, безпеку, міжнародну політику та не втручатимусь у розвиток економіки.

Збереження людського потенціалу та справедлива, доступна медицина.

Запровадити обов’язкове державне медичне страхування для кожного, обов'язковий медико-профілактичний супровід усіх дітей шкільного віку, обов'язковий медико-профілактичний супровід військових та їхніх родин, медичний супровід усіх осіб пенсійного віку, доступний мобільний медико-профілактичний супровід усіх мешканців сільської місцевості.

Забезпечити фінансування медичної сфери на рівні від 5% ВВП.

Гарантувати у перший рік –100-відсоткове фінансування державних програм із лікування дитячої онкології та цукрового діабету, від другого – 100-відсоткове лікування всіх хворих на інфаркти та інсульти, від третього – 100-відсоткове фінансування лікування дорослої онкології та покриття державним медичним страхуванням всієї країни.

Скасувати всі паперові довідки.

Запровадити систему єдиного медичного простору та власного медичного кабінету для кожного громадянина.

Посилити та надати державну підтримку в’їзного медичного туризму із залученням наукових та медичних потужностей провідних закладів Академії медичних наук.

Знизити смертність та збільшити тривалість життя громадян – запровадити як ключовий критерій оцінки ефективності державної політики.

Оборона, безпека, мир та захист національних інтересів.

Наблизити українську армію до стандартів Північноатлантичного альянсу: сучасне озброєння та поліпшені умови військової служби.

Підвищити в півтора рази оплату праці солдатам української армії.

Гарантувати справедливі виплати родинам загиблих та поранених військовослужбовців.

Створити потужну резервну армію.

Затвердити нову військово-медичну доктрину.

Залишити підприємства стратегічних галузей у власності держави та зробити їх прибутковими.

Розширити Мінський формат переговорів та створити Будапештський формат, залучивши до переговорного процесу всіх підписантів та гарантів Будапештського меморандуму.

Розгорнути миротворчу місію ООН по всій окупованій території з широким мандатом і жорстким контролем кордону з Російською Федерацією та правом на роззброєння незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Крим – це українська територія, незаконно анексована країною-агресором. Жодних компромісних рішень – тільки повернення нашої території з компенсацією всіх збитків, завданих країною-агресором.

Розробити покрокову стратегію реінтеграції окупованих територій і мирного населення Донецької та Луганської областей.

Базувати зовнішню політику на захисті національних інтересів.

Справедливий соціальний захист.

Провести невідкладно перепис населення. Зібрати дані не лише про стать, вік та освіту громадян. Дізнатися про потреби українців, що стане підставою для справедливих адресних соціальних виплат.

Запровадити мораторій на підвищення тарифів для українців.

Підвищити пенсійний вік лише після досягнення європейського рівня тривалості життя.

Заборонити оподаткування грошей, які заробили українці, працюючи за кордоном.

Забезпечити вільне пересування людей з інвалідністю: впродовж трьох років створити безбар'єрне середовище.

Фінансувати програми із створення і розвитку соціального бізнесу для вимушено переміщених осіб.

Забезпечити права і свободи національних меншин, які мешкають в Україні, на рівні найкращих міжнародних стандартів.

Справедливе та прозоре управління державою.

Забезпечити перехід на прозоре управління державою та систему єдиного вікна через упровадження новітніх технологій, електронного врядування, систему блок-чейн.

Продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Забезпечити впровадження загальнодержавного і місцевих референдумів, розширити повноваження територіальних громад і регіонів.

Скасувати економічну недоторканність народних депутатів, суддів та Президента України.

Забезпечити регулярне звітування перших посадових осіб держави перед народом та ухвалити закон про імпічмент Президента.

Обмежити перебування депутата у парламенті на термін до двох каденцій.

Обмежити термін перебування Президента на посаді до одного терміну.

Справедливе ставлення до родинних цінностей.

Підвищити рівень соціальної допомоги родинам при народженні дитини.

Розширити пільги для багатодітних сімей.

Розвивати сімейні форми виховання: діти, які залишилися без батьківського піклування, замість інтернатів зростатимуть у родинній атмосфері.

Запровадити жорстку відповідальність за уникнення від батьківських обов'язків – не платити аліменти буде економічно невигідно.

Справедливе ставлення до природних ресурсів та екології.

Зупинити повальний експорт цінних ресурсів з країни – бурштину, лісу-кругляку та корисних копалин.

Запровадити 200-відсоткове експортне мито на експорт природної сировини з України.

Зупинити знищення лісів і водного простору.

Розвинути внутрішній та міжнародний реабілітаційний туризм.

Створити умови, запровадити економічні та соціальні стимули для сортування та переробки відходів.

Запровадити кримінальну відповідальність за забруднення і знищення навколишнього середовища, зокрема водойм, за сміттєзвалища.

Справедлива економіка.

Створити пріоритетні умови для розвитку вітчизняного виробництва і підприємництва.

Гарантувати нульову толерантність до корупції та державного рейдерства.

Корупціонерам – дієвий антикорупційний суд, справедливе покарання і нові в’язниці.

Олігархам – політичну кастрацію, соціальну ізоляцію і справедливий податок на розкіш.

Гарантувати доступні кредити для малого і середнього бізнесу.

Гарантувати справедливі умови для розвитку фермерства, садівництва та сільського господарства.

Запровадити «податкові канікули» для українських підприємств, які впроваджують інноваційні, екологічні, енергозберігаючі проекти.

Забезпечити не менше 30 % «зеленої» енергії з відновлюваних джерел в енергобалансі країни до 2024 року.

Збільшити видобуток власного газу.

Спрямувати податки від видобутку газу, нафти та імпорту пального на енергетичну ефективність держави.

Переглянути умови співпраці з Міжнародним валютним фондом. Повернути кредити не за рахунок населення, а за рахунок детінізації економіки та знищення корупційних схем.

Ліквідувати монополії, насамперед – у сфері енергетики та надання житлово-комунальних послуг.

Розвивати інноваційні технології.

Розвивати власне виробництво та індустріалізацію.

Україна стане державою, в якій людина – найвища цінність, а влада – просто сервіс для досягнення справедливості.

Ми створимо конкурентоздатні умови, за яких українці в пошуках високооплачуваної роботи не виїжджатимуть за кордон, а, навпаки, повернуться додому.

Здійснимо конкретні кроки для збереження людського потенціалу, розвитку науки, культури, освіти, підвищення рівня культури здоров'я та збільшення тривалості життя всіх громадян нашої країни. Позбудемося ситуацій, в яких учителі, лікарі, шахтарі та інші бюджетники виходять на протести молити про кошти на їжу та сплату комунальних платежів. Україна забезпечить перспективу розвитку для мільйонів спеціалістів, аби вони вкладали потенціал у наше спільне майбутнє.

Сьогодні ми поки що найбідніша держава Європи з найбільшим переліком олігархів при владі. Але ж і нас чимало – громадян, які мають волю до змін та здатні рішуче діяти, тому я дякую кожному, хто вірить і залишається в Україні. Дякую кожному солдату, який на фронті захищає нашу країну і дає нам час і можливість боротися з внутрішніми ворогами. Впевнена: разом ми зробимо так, аби наша країна нарешті стала СПРАВЕДЛИВОЮ. Той, хто працює на державу, – військові, медики, науковці, освітяни, шахтарі, поліцейські, державні службовці – матимуть повагу і отримають справедливу зарплату, пенсіонери – пошану і справедливу пенсію, бізнес – вдячність і справедливі податки.

Для мене особисто надзвичайно важливо побачити щасливі очі кожного з вас та почути ваші слова:

Я пишаюся тим, що живу в Україні!

Я щасливий бути українцем!

Україна – найкраща країна Європи – заможна, безпечна і справедлива!

Слава Україні!