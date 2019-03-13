Зинченко и Ко унизили "Шальке" в Лиге Чемпионов

На "Этихад" в Манчестере прошел ответный матч стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сокрушил "Шальке-04".

"Горожане" забили 7 безответных голов. С учетом первого матча, общий счет противостояния - 9:1.

Гости продержались до 35-й минуты, когда Серхио Агуэро открыл счет в поединке.

А затем – пошло-поехало.

До перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы еще дважды расписались в воротах Ральфа Ферманна – вновь отличился Агуэро, а также Лерой Сане 3:0.

После перерыва хозяева не сбрасили обороты, а гости откровенно доигрывали поединок.

В итоге, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэл Жезус довели счет до неприличного 7:0.

Отметим, украинцы Александр Зинченко и Евгений Коноплянка провели на поле за свои клубы все 90 минут.