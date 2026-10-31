Туск виступив з відеозверненням і звинуватив Навроцького у блокуванні відновлення правопорядку в Польщі

Йдеться про кризу навколо Конституційного трибуналу, яка супроводжувалась сутичками.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив партію "Право і справедливість" (PiS), експрезидента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права в країні. Причиною стала криза навколо Конституційного трибуналу, яка загострилася після сутичок біля його будівлі.

Про це Туск заявив у відеозверненні до польського народу, оприлюдненому ввечері 31 жовтня.

"Атака на Конституційний трибунал і його суддів є черговим етапом процесу руйнування верховенства права в Польщі з боку PiS та президентів Анджея Дуди й Кароля Навроцького", – сказав глава уряду.

Реклама

Туск наголосив, що демократична держава має бути здатною забезпечувати дотримання закону, а поступки беззаконню та насильству не можуть бути способом досягнення спокою. За його словами, поліція реагувала на прояви агресії спокійно, але рішуче та захищала Конституційний трибунал від нападників.

Політик не може заходити на територію суду, – Туск про Навроцького

Прем’єр нагадав, що його уряд разом із парламентською більшістю намагався відновити роботу установи. Влада пропонувала політичним силам і обом президентам ухвалити рішення та закони для спільного відновлення верховенства права, однак ці ініціативи, за словами Туска, заблокували президент і PiS.

Після цього Сейм обрав нових суддів Конституційного трибуналу, які склали присягу. Однак президент не прийняв її від частини обраних суддів, а голова трибуналу Богдан Свєнчковський не допускав їх до виконання обов’язків. Коли вони вирішили розпочати роботу, їх атакували, розповівТуск.

Він також заявив, що в правовій державі політик не може заходити на територію суду чи трибуналу, віддавати розпорядження або залякувати суддів, навіть якщо йдеться про президента.

"У певних питаннях не може бути компромісу. Крики, брехня і бійки не можуть бути джерелом права в Польщі й не будуть ним", – наголосив прем’єр.

Що передувало?

Криза загострилася після тимчасового відсторонення від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханського. Керувати установою почала суддя Анна Корвін-Пйотровська, від якої президент Навроцький відмовився приймати присягу, не визнаючи її легітимною суддею.