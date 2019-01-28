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Полиция завела дело по факту нападения на координатора "Опоры" в Кропивницком

Неизвестные набросились на Евгения Гурницкого в подъезде его дома.

Полиция начала расследовать избиение координатора гражданской сети "Опора" Евгения Гурницкого в Кропивницком. Об этом сегодня на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

"Сегодня утром полиция начала уголовное производство по факту избиения координатора гражданской сети "Опора" Евгения Гурницкого в Кропивницком", - сообщил чиновник.

Замначальника департамента рассказал, что расследование полицией нарушений избирательного законодательства имеет прежде всего превентивный характер. Он также привел статистику предыдущей избирательной кампании, в ходе которой суды приговорили 80 нарушителей, но закрыли уголовные дела против почти тысячи подозреваемых.

Напомним, накануне гражданская сеть "Опора" сообщила о нападении на ее наблюдателя в Кропивницком Евгения Гурницкого. Инцидент произошел в субботу, 26 января, в подъезде дома, где живет пострадавший. Он сообщил, что неизвестные обратились к нему по имени, после чего он получил удар в лицо. Ничего из личных вещей Гурницкого нападавшие не взяли, поэтому активист считает главным мотивом нападения свою профессиональную деятельность.

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Источник: "Украинские новости"
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