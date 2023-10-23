Суд відправив під варту винуватця ДТП у Києві, який збив на блокпосту військовослужбовця

Зловмисник перебуватиме там два місяці.

Винуватця ДТП у Києві, в якій загинув військовослужбовець, суд відправив під варту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Шевченківський районний суд обрав безальтернативний запобіжний захід строком на два місяці.

Нагадаємо, ДТП сталася вчора, 22 жовтня, близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці. Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій перебував у тверезому стані.

Влітку у Києві водій під час комендантської години збив на смерть військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових отримали травми.