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Суд відправив під варту винуватця ДТП у Києві, який збив на блокпосту військовослужбовця

Зловмисник перебуватиме там два місяці.

Суд відправив під варту винуватця ДТП у Києві, який збив на блокпосту військовослужбовця
Фото: Київська міська прокуратура

Винуватця ДТП у Києві, в якій загинув військовослужбовець, суд відправив під варту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Шевченківський районний суд обрав безальтернативний запобіжний захід строком на два місяці. 

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Нагадаємо, ДТП сталася вчора, 22 жовтня, близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці. Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій перебував у тверезому стані.

Влітку у Києві водій під час комендантської години збив на смерть військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових отримали травми.

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