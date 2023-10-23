​Голова МЗС Китаю цього тижня може відвідати Вашингтон, - Wall Street Journal

Офіційно про візит поки не повідомляють.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня може здійснити візит до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном про підготовку саміту в Сан-Франциско.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

"Очікується, що Сі Цзіньпін направить міністра закордонних справ Китаю Ван Ї цього тижня до Вашингтона для зустрічей із підготовки до саміту з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначає видання, Державний департамент відмовився коментувати цей візит. Китайське дипломатичне відомство також поки що не повідомляє про плани міністра.

Нагадаємо, очікується, що лідери США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін проведуть переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 11-17 листопада в Сан-Франциско.

Ця зустріч стане першою після їх переговорів на полях саміту G20 на Балі в листопаді минулого року.