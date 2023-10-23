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Із восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донеччини примусово евакуюють дітей

Дітей вивезуть у супроводі одного з батьків або ж законного представника до початку холодів.

Із восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донеччини примусово евакуюють дітей
Фото ілюстративне

У восьми населених пунктах Бахмутського та Покровського районів Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідне рішення ухвалили нині на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації. Йдеться про евакуацію приблизно 250 дітей. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або ж законного представника до початку холодів. 

"Спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб. Там вони можуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу. Далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - зазначили в МінТОТ.

Наразі 41 дитину вже забрали у безпечні місця. 

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Нагадаємо, нещодавно бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни активізувалися на Донеччині.

Напередодні ворожа армія атакувала декілька населених пунктів області. Загинули люди.

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