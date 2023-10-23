​ВАКС заарештував ексзаступника голови Міграційної служби, підозрюваного в розкраданні 88 млн гривень

Також під варту відправили його спільника - підприємця з Росії.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід іще двом підозрюваним у справі про заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Мова йде про колишнього заступника голови Державної міграційної служби та підприємця. Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Після затримання осіб та доставлення їх до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, 21 вересня двом колишнім посадовцям ДМС і підприємцю з Росії повідомили про підозру в розкраданні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі ДМС. За інформацією прокуратури, у 2015 році ДМС отримала будівлю в центрі столиці для облаштування центрального офісу. У межах досудового розслідування встановлено, що зазначені особи тривалий час розкрадали кошти, виділені на облаштування офісу.

Для реалізації злочину підприємець залучив начальника управління, а згодом і заступника голови ДМС. Відповідно до розподілених ролей, посадові особи ДМС укладали з підконтрольними підприємцю товариствами договори на виконання робіт з реконструкції будівлі, водночас штучно обмежуючи можливість участі в тендерах для інших товариств.

Окрім того, вартість цих робіт була значно завищена, проведені роботи дублювалися, а інші заплановані роботи були виконані лише на папері.

У результаті реконструкцію будівлі досі не завершено, а комп'ютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням взагалі не було поставлено. Із виділених на проведення реконструкції 205 млн грн, зазначені особи заволоділи понад 88 млн грн, що підтверджено висновками відповідних експертиз.