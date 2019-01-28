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С начала избирательной кампании полиция получила 266 заявлений о нарушениях, - Князев

Производства открыты по 8 делам.

С начала избирательной кампании полиция получила 266 заявлений о нарушениях, - Князев
Сергей Князев
Фото: npu.gov.ua

С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях и других преступлениях, связанных с выборами президента. При этом по полученной информации открыто 8 уголовных производств, сообщил сегодня глава Нацполиции Сергей Князев.

"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании мы зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - цитирует Князева "Интерфакс-Украина".

Князев подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

"По состоянию на сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств. Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава Нацполиции, обращаясь к присутствующим на коллегии подчинённым.

Напомним, избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. До 2 февраля кандидаты в президенты могут выдвигать и регистрировать свои кандидатуры в Центризбиркоме, голосование пройдет 31 марта.

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