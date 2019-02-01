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В "ДНР" заявили о задержании трех агентов СБУ

Официальных комментариев от СБУ или других силовых структур Украины нет.

В "ДНР" заявили о задержании трех агентов СБУ
Фото: www.novorosinform.org

Боевики "ДНР" заявляют, что задержали троих мужчин, причастных к совершению серии "террористических актов и диверсий".

Об этом говорится на сайте так называемого "министерства обороны "ДНР".

Боевики заявляют, что имена задержанных Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, и они якобы "были завербованы сотрудниками СБУ".

Утверждается, что у одного из задержанных провели обыски и "изъяли более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления".

Оккупанты заявили, что открыли на задержанных несколько уголовных дел "за которые законодательством предусмотрена высшая мера наказания".

Официальных комментариев от СБУ или других силовых структур Украины касательно сообщения боевиков пока не поступало.

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Источник: "Українські новини"
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