Путін спростив отримання російського громадянства для жителів Придністров'я

Для них скасовуються вимоги про п'ятирічне проживання, знання російської мови та інші.

Володимир Путін

Президент Росії підписав указ про спрощене отримання російського громадянства для жителів сепаратистського регіону Молдови - Придністров’я. 

Про це пише Радіо Свобода

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї.

Для них скасовуються вимоги про п’ятирічне проживання в Росії, підтвердження знання російської мови, історії Росії й основ законодавства РФ.

 В указі йдеться, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Придністров'я — це самопроголошена, міжнародно невизнана держава, яка де-юре входить до складу Республіки Молдова. Регіон розташований у Східній Європі, переважно на лівому березі річки Дністер. Територія фактично контролюється проросійським сепаратистським режимом та підтримується присутністю російських військових. 

  • Санду обговорила з Зеленським реінтеграцію Придністров'я і роль України в цьому. Український президент виступає проти участі Росії в будь-яких міжнародних механізмах управління над Придністров'ям. 
