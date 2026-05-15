Президент Росії підписав указ про спрощене отримання російського громадянства для жителів сепаратистського регіону Молдови - Придністров’я.

Про це пише Радіо Свобода

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї.

Для них скасовуються вимоги про п’ятирічне проживання в Росії, підтвердження знання російської мови, історії Росії й основ законодавства РФ.

В указі йдеться, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Придністров'я — це самопроголошена, міжнародно невизнана держава, яка де-юре входить до складу Республіки Молдова. Регіон розташований у Східній Європі, переважно на лівому березі річки Дністер. Територія фактично контролюється проросійським сепаратистським режимом та підтримується присутністю російських військових.