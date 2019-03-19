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На Донбассе зафиксировано 4 обстрела, без потерь

Боевики активно используют минометы запрещенных калибров.

На Донбассе зафиксировано 4 обстрела, без потерь
Фото: Макс Левин

Во вторник, 19 марта российские боевики на Донбассе совершили 4 обстрела позиций украинских военных. В результате обстрелов объединенные силы не понесли потерь, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

По данным пресс-центра, в трех случаях боевики применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Из минометов калибра 82 мм стреляли вблизи Новолуганского, из 120 мм минометов - у Новоалександровки. Также зафиксировано применение крупнокалиберных пулеметов вблизи Марьинки, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, накануне в результате обстрелов погиб украинский военный.

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