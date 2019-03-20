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Утром на Донбассе получил ранения украинский военный

За прошедшие сутки боевики совершили 7 обстрелов, преимущественно с применением тяжелых минометов.

Утром на Донбассе получил ранения украинский военный
Фото: Олена Максименко

В зоне боевых действий на Донбассе во вторник, 19 марта, российские боевики совершили 7 обстрелов, в том числе шесть - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. По позициям украинских военных выпущена 51 мина калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелам подверглись позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Марьинка, Новоалександровка, Новолуганское, Новотошковское, Крымское. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, трое боевиков убиты и трое - ранены.

С полуночи 20 марта боевики обстреляли наши позиции у н.п. Лебединское из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один наш защитник получил ранения.

Подразделение, которое попало под обстрел, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

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